Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Para algumas famílias, o Abono de Família pode não chegar aos 127,33 euros mensais. É precisamente para colmatar essa diferença que existe a Garantia para a Infância, uma prestação paga todos os meses em conjunto com o abono.

O apoio destina-se a crianças e jovens com menos de 18 anos que já recebam o Abono de Família para Crianças e Jovens e estejam integrados no 1.º escalão de rendimentos.

Mas não basta receber o abono. O agregado familiar tem também de apresentar um rendimento de referência inferior a 0,35 vezes o Indexante dos Apoios Sociais (IAS), multiplicado por 14.

Quanto pode receber cada criança?

O valor da Garantia para a Infância não é igual para todas as famílias. O montante corresponde à diferença entre o valor do Abono de Família e os 127,33 euros definidos como valor total mensal.

Por exemplo, uma criança com mais de seis anos, integrada no 1.º escalão e pertencente a um agregado com um rendimento de referência inferior a 2.495,37 euros, pode receber 75,13 euros de Abono de Família.

Nesse caso, a Garantia para a Infância acrescenta 52,20 euros, permitindo atingir os 127,33 euros mensais.

O cálculo tem em conta, em 2026, os rendimentos de 2024. Para esse apuramento é utilizado o IAS de 2024, que correspondia a 509,26 euros.

A Garantia para a Infância é paga juntamente com o Abono de Família para Crianças e Jovens. A atribuição começa quando a criança passa a receber o abono, desde que cumpra também os restantes critérios exigidos.

O apoio, contudo, pode ser interrompido. Se a família deixar de cumprir pelo menos uma das condições necessárias, o pagamento é suspenso temporariamente.

Quando essas condições voltarem a verificar-se, a Garantia para a Infância volta a ser paga.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.