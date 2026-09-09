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O Governo vai prolongar até 31 de dezembro o apoio extraordinário ao gasóleo agrícola, garantindo um desconto de 10 cêntimos por litro de gasóleo colorido e marcado. A medida foi anunciada por Luís Montenegro após a reunião do Conselho de Ministros realizada esta quarta-feira, em Bragança.

O apoio tinha sido criado em março para responder ao aumento dos preços dos combustíveis associado à crise no Médio Oriente e abrangia inicialmente os consumos realizados entre 1 de abril e 30 de junho. O mecanismo previa uma compensação de 10 cêntimos por litro para os setores agrícola, florestal, das pescas e da aquicultura.

Com a nova decisão, o desconto será retomado para os meses que faltam até ao final do ano. A medida deverá representar um custo de cerca de 15 milhões de euros para os cofres públicos, segundo informação divulgada pela RTP.

O apoio destina-se aos titulares de cartão para abastecimento de gasóleo colorido e marcado, desde que cumpram os requisitos definidos para acesso à medida. O regime está associado aos mecanismos de apoio ao setor primário criados pelo Governo para compensar o impacto da subida dos combustíveis.

A decisão surge num momento de nova pressão sobre os preços da energia, num contexto marcado pela instabilidade no Médio Oriente e pelos efeitos da subida do petróleo nos custos de transporte e produção. O Executivo tem vindo a anunciar outras medidas para limitar o impacto dos combustíveis sobre famílias e empresas.

O apoio ao gasóleo agrícola junta-se assim às restantes medidas de emergência adotadas pelo Governo para tentar travar o impacto da escalada dos combustíveis na economia portuguesa.

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