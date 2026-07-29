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Livre

Paulo Muacho, do Livre, entende que “ministro demorou demasiado tempo” a dar explicações e que “isso não foi positivo”.

“O ministro deu muitos desses esclarecimentos hoje e tinha dossiê que vamos esperar que seja divulgada e que os jornalistas possam fazer esse trabalho de escrutínio”, afirma, relembrando que há uma “investigação a decorrer” e que é preciso aguardar.

Iniciativa Liberal

Mariana Leitão, da IL, diz que está “cada vez mais em causa o bom nome e funcionamento das instituições” e que o Governo está “alheado da realidade”, pelo que é ainda mais importante e “urgente” o partido ter a audiência que tinha pedido com o Presidente da República.

Os esclarecimentos de Luís Neves “já podiam ter dados” em vez de se arrastarem as instituições “para a lama”, diz, insistindo que continuam dúvidas sobre o porquê de uma empresa privada ter ficado com um atrelado de materiais perigosos sem qualquer compensação. “Como é que é possível isto ficar no meio da rua à tutela de uma empresa privada sem condições especiais para o tratamento destas matérias?”.

Pergunta também como é que um ex-diretor da PJ pode alegar desconhecimento da lei para não ter entregado as declarações de rendimentos ou as obras possivelmente irregulares que fez.

Fala também do insólito “quase cómico” de o ministro dizer que o tanque no seu monte se transformou numa piscina. “Não há condições de responsabilidade, de autoridade e adequação ao cargo”.

PSD

Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, reage agora à conferência de imprensa e acusa André Ventura de já não querer saber a verdade se ministro se demitisse.

“A oposição tem sempre mais uma dúvida, mais uma questão e acha sempre que ficam pontas soltas”, afirma o social-democrata.

Dirige ainda palavras diretamente a André Ventura: “Ficámos todos esclarecidos sobre as verdadeiras e reais intenções do deputado André Ventura neste tema. Antes da conferência de imprensa o Chega fez saber que se o ministro se demitisse o Chega abdicaria da CPI, o que significa que se o ministro se demitisse já não queria saber a verdade, a disponibilidade do ministro nem o que tinha acontecido. A intenção era apoucar um membro do Governo e procurar uma demissão para poder ter algum lado político.”

Hugo Soares aguarda para saber o que “o secretário-geral do PS considerou sobre as declarações do MAI” e acredita que se José Luís Carneiro “quiser ser sensato como aparenta dirá o que é evidente: MAI assumiu alguns erros, que teria tido outra conduta se tivesse de tomar as mesmas decisões, mas defendeu-as com o interesse nacional e bom senso”.

“O país esteve distraído com casos e casinhos que hoje ficaram manifestamente justificados.”

PCP

António Filipe, do PCP, começa por dizer que foi “incompreensível” que não houvesse uma instituição do Estado com espaço para receber o atrelado. “É um ato de gestão que não se compreende”.

Diz que as declarações não substituem o escrutínio parlamentar, que deve acontecer quando for possível, e foram “tardias”. “Não era necessário este período todo. Devia ter dado explicações na Assembleia da República”.

“Há aqui pontas soltas que carecem de melhor esclarecimento”.

Chega