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De acordo com os dados apresentados, a APAV apoiou um total de 13.039 crianças e jovens vítimas de crime e violência neste período, o que representa um crescimento de 52,4%. Em média, foram apoiadas 272 vítimas por mês, o equivalente a 63 por semana e nove por dia.

No mesmo intervalo temporal, foram registados 23.935 crimes e outras formas de violência contra crianças e jovens, verificando-se uma tendência global de aumento ao longo dos quatro anos analisados.

A violência doméstica surge como a tipologia mais prevalente, representando 61,7% dos casos. Seguem-se os crimes sexuais, com 31,8%, e outras formas de crime e violência, com 6,5%. No âmbito dos crimes sexuais, destaca-se o aumento expressivo das situações de abuso sexual de crianças, que passaram de 390 em 2022 para 864 em 2025, correspondendo a um crescimento de 121,5%.

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

Em termos demográficos, a maioria das vítimas é do sexo feminino (59,4%), enquanto 39,9% são do sexo masculino, sendo residual a percentagem de outras identificações de género ou casos sem informação. Quanto à idade, a maior incidência verifica-se entre os 11 e os 14 anos (30,9%), seguindo-se o grupo dos 6 aos 10 anos (26,9%), as crianças entre os 0 e os 5 anos (20,3%) e os jovens entre os 15 e os 17 anos (21,9%).

Relativamente às pessoas agressoras, a maioria é do sexo masculino (61,9%). Em 39,6% das situações, o agressor é a mãe ou o pai, evidenciando a proximidade entre vítima e autor do crime.

A APAV disponibiliza apoio jurídico, psicológico e social de forma gratuita e confidencial, através da Linha de Apoio à Vítima (116 006), em dias úteis entre as 8h e as 23h, do chatbot disponível online 24 horas por dia e da sua rede nacional de gabinetes e estruturas de proximidade. No âmbito dos casos de abuso sexual de crianças e jovens, a associação conta ainda com a resposta especializada APAV CARE, que assegura acompanhamento integrado às vítimas.

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