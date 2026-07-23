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Durante os sete anos analisados, a APAV apoiou 586 vítimas, correspondentes ao registo de 812 crimes e outras formas de violência. Os dados mostram uma evolução crescente do número de vítimas apoiadas, com um aumento de 55,6% entre 2019 e 2025.

O perfil das vítimas acompanhadas revela uma predominância do sexo feminino, representando 69,8% dos casos. A maioria tinha entre 25 e 34 anos, com 127 vítimas registadas, e nacionalidade portuguesa (60,58%).

Em mais de metade das situações analisadas (54,8%) verificou-se vitimação continuada, indicando que muitas das vítimas estiveram sujeitas a comportamentos violentos repetidos e prolongados no tempo.

Entre os crimes e outras formas de violência identificados, o assédio contraordenacional foi a situação mais frequente, representando 39,16% dos registos. Seguiram-se os crimes sexuais, com 10,34%, a ameaça/coação e o tráfico de pessoas, ambos com 7,76%, e as ofensas à integridade física, com 7,39%.

Com a divulgação destes dados, a APAV pretende contribuir para um maior conhecimento sobre a violência exercida em contexto laboral quando a entidade patronal assume o papel de pessoa agressora, alertando para a importância da prevenção, da criação de ambientes de trabalho seguros e do acesso das vítimas a informação sobre os seus direitos.

A associação disponibiliza apoio jurídico, psicológico e social, gratuito e confidencial, através da Linha de Apoio à Vítima 116 006, disponível nos dias úteis entre as 8h e as 23h, do Chatbot APAV, acessível online 24 horas por dia, sete dias por semana, e da sua rede nacional de gabinetes e estruturas de proximidade.

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