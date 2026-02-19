Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em 2025, a APAV apoiou diretamente 18.549 vítimas, num total de 111.854 atendimentos, registando 35.341 crimes e outras formas de violência. Em comparação com 2024, os dados representam um aumento de 11,5% no número de vítimas apoiadas, de 5,8% nos atendimentos realizados e de 13,1% nos crimes registados. Face a 2020, verifica-se um crescimento de 41,7% no número de vítimas acompanhadas.

Entre os crimes e situações de violência registados, a violência doméstica continua a ter um peso predominante, representando 73,9% do total. Seguem-se os crimes de partilha online de conteúdo de abuso sexual de menores (3%), definidos como a divulgação de material digital — imagens ou vídeos — que representa abuso sexual de crianças ou adolescentes, e as ofensas à integridade física (2,5%), entre outros.

O perfil das vítimas apoiadas é maioritariamente feminino (75,5%), com idade média de 37 anos. Na maioria dos casos, existe uma relação de proximidade entre vítima e agressor, sendo o cônjuge (14,6%) e a mãe ou pai (13%) os vínculos mais referidos.

Quase metade das ocorrências (49,6%) teve lugar na residência comum, enquanto 14,4% aconteceram na residência da vítima e 9,6% em via pública.

A distribuição geográfica acompanha a densidade populacional do país, com maior incidência nos distritos de Lisboa (3.837 casos registados), Porto (2.010) e Setúbal (1.568). Ainda assim, foram assinaladas ocorrências em 92,9% do território nacional.

Ao longo do ano, a APAV apoiou, em média, 357 vítimas por semana: 199 mulheres adultas, 39 pessoas idosas, 76 crianças e 43 homens adultos. Do total de vítimas acompanhadas, 57% formalizaram denúncia junto das autoridades judiciais ou judiciárias.

Os atendimentos foram realizados através dos Gabinetes de Apoio à Vítima, Equipas Móveis de Apoio à Vítima, Polos de Atendimento em Itinerância, Sistema Integrado de Apoio à Distância, Linha Internet Segura, Redes Especializadas e Casas de Abrigo.

A APAV presta apoio jurídico, psicológico e social, gratuito e confidencial, através da Linha de Apoio à Vítima 116 006 (gratuita, nos dias úteis das 8h às 23h), do Chatbot APAV, disponível online 24 horas por dia, 7 dias por semana, e da sua rede nacional de gabinetes e estruturas de proximidade.

