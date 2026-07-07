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Um apagão está a afetar toda a ilha de Cuba, deixando o país sem eletricidade. A informação foi avançada pela estatal Electric Union, que indicou que as causas da falha ainda estão a ser investigadas.

Entretanto, o Ministério da Energia e Minas informou que ativou os protocolos necessários para restabelecer o fornecimento de eletricidade.

O apagão acontece numa altura em que Cuba enfrenta dificuldades no abastecimento de combustível e problemas na rede de distribuição elétrica. A disponibilidade de combustível tem sido afetada desde janeiro, quando o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou aplicar taxas alfandegárias a qualquer país que venda ou forneça petróleo à ilha.

As consequências da escassez energética já se fazem sentir no país. A maioria dos serviços de transporte público foi suspensa e, nos hospitais, foram canceladas dezenas de milhares de cirurgias.

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acusou os Estados Unidos de tentarem "incitar o conflito social ao estrangular o fornecimento de combustível a Cuba".

Segundo os dados divulgados, Cuba produz apenas 40% do combustível de que necessita. Os 730 mil barris de petróleo descarregados por um navio russo em março esgotaram-se no final de abril.

Perante a falta de combustível, o Governo tem vindo a racionar o fornecimento de energia, com cortes de eletricidade que chegam a ultrapassar as 24 horas.

Este é o segundo apagão de grande dimensão registado nos últimos meses. Em maio, uma falha afetou as províncias orientais do país, enquanto, em meados de março, um outro apagão atingiu toda a ilha.

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