A publicação descreve a intérprete como uma mulher cuja presença transcende a música e o teatro, simbolizando liberdade, força e autenticidade. “Não se sabe se Simone é consequência da expressão ou se a expressão nasceu para a definir. O certo é que conhecer Simone é irrevogavelmente amá-la”, escreve a Vogue Portugal.

Figura incontornável do espetáculo português, Simone de Oliveira volta assim a ser celebrada por uma nova geração, reafirmando o seu estatuto de referência cultural e humana.

A produção da revista foi feita na Casa do Artista, onde a artista reside atualmente.

Este "The Wisdom Issue" nasce "como uma celebração da sabedoria e, sobretudo, como uma homenagem ao tempo", diz a revista e a Casa do Artista.

Com mais de seis décadas de carreira, Simone de Oliveira continua a ser uma referência de liberdade, coragem e resiliência no nosso país, sempre conhecida por romper tabus e inspirar gerações com a força da sua voz e interpretação.