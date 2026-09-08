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O príncipe George começou esta terça-feira, aos 13 anos, uma nova etapa escolar no Eton College, um dos colégios privados mais prestigiados do Reino Unido. O jovem foi acompanhado pelos pais, William e Kate, no primeiro dia.

George deixa a Lambrook School, onde estudava desde 2022 com os irmãos, Charlotte e Louis. Em Eton, deverá permanecer em regime de internato, embora o colégio fique próximo da residência da família em Windsor.

A escolha da instituição mantém uma tradição familiar. William estudou em Eton entre 1995 e 2000 e Harry frequentou o colégio entre 1998 e 2003. George será o segundo futuro monarca britânico a estudar na instituição.

Fundado em 1440, o Eton College formou vários antigos primeiros-ministros britânicos e outras figuras de destaque. As propinas anuais ultrapassam as 60 mil libras (73 mil euros), sem contar com outras despesas.

A entrada de George acontece numa altura em que a exposição pública da família real é ainda maior devido às redes sociais. A privacidade e a segurança do príncipe deverão, por isso, assumir particular importância durante os próximos anos.

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