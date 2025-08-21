Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nascida a 21 de agosto de 1909, em Hampshire, Caterham tornou-se a pessoa mais velha do mundo em maio, após a morte da freira brasileira Inah Canabarro Lucas, também com 116 anos.

Segundo um porta-voz da instituição, Ethel optou por não dar entrevistas, preferindo “passar o dia tranquilamente com a sua família”, que agradeceu as mensagens de carinho recebidas.

Ethel Caterham é o último súbdito vivo do rei Eduardo VII e a britânica mais velha de sempre, de acordo com o banco de dados Oldest in Britain, citado pelo Notícias ao Minuto.

No ano passado, Ethel Caterham foi felicitada pelo rei Carlos III, que lhe enviou uma carta a assinalar o “marco notável”.