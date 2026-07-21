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De acordo com o decreto presidencial publicado esta terça-feira no Boletim Oficial de Cabo Verde, a visita de Seguro é “um momento de grande significado político e simbólico nas relações bilaterais”.

O documento acrescenta que a Ordem Amílcar Cabral distingue “personalidades cuja ação e percurso constituem um contributo excecional para a promoção da liberdade, da democracia, da dignidade humana, da paz, da solidariedade e da cooperação entre os povos”.

Além disto, a condecoração de Seguro é justificada pelo compromisso assumido de aprofundar a “parceria estratégica entre a República de Cabo Verde e a República Portuguesa, bem como o seu percurso de serviço público, pautado pela defesa dos valores da democracia, do diálogo, da liberdade, da justiça social, da solidariedade e da cooperação entre os povos”.

Prevê-se que Seguro chegue a Cabo Verde amanhã, pelas 19h30 (hora portuguesa). O Presidente da República será recebido pelo homólogo José Maria Neves, no Palácio Presidencial, na cidade da Praia, ilha de Santiago.

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