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O Presidente da República, António José Seguro, considerou que os acontecimentos registados nas últimas semanas no processo de realização e classificação dos exames nacionais provocaram uma "compreensível preocupação e ansiedade" entre milhares de alunos, famílias e professores.

Numa mensagem divulgada esta segunda-feira, o chefe de Estado afirma que, num momento particularmente importante da vida académica dos jovens, cabe ao Estado assegurar que todos os procedimentos decorram "com rigor, previsibilidade e confiança". Acrescenta ainda que, quando surgem falhas ou atrasos, estes devem ser "reconhecidos, explicados e resolvidos com a maior celeridade e ponderação", sublinhando que esse tem sido o seu entendimento desde o início do processo.

Na sequência de várias reuniões e contactos mantidos nos últimos dias, incluindo a reunião semanal realizada esta manhã com o primeiro-ministro, António José Seguro reafirma a necessidade de todo o processo ser conduzido com exigência, salvaguardando o princípio da igualdade entre todos os alunos e garantindo a normalidade e previsibilidade do sistema, em especial no concurso de acesso ao Ensino Superior.

O Presidente da República defende também que a situação deve servir para retirar lições quanto aos processos de inovação tecnológica, considerando que estes devem ser ser acompanhados por mecanismos de prevenção e de resposta que impeçam a repetição de constrangimentos semelhantes, nomeadamente durante a 2.ª fase dos exames nacionais.

Na mesma mensagem, António José Seguro reafirma a confiança na qualidade das escolas portuguesas e no empenho dos professores e dos restantes profissionais da educação, considerando que o seu trabalho tem sido essencial para ultrapassar as dificuldades verificadas.

Dirigindo-se aos estudantes que ainda aguardam a conclusão do processo, o Presidente da República deixa uma mensagem de confiança e solidariedade, reiterando que "nenhum aluno pode ser prejudicado por dificuldades de natureza técnica ou administrativa alheias ao seu esforço e mérito".

António José Seguro sublinha ainda que, para muitos jovens e respetivas famílias, que fizeram sacrifícios ao longo de vários anos para garantir um futuro melhor aos seus filhos, este é um momento decisivo que deve ser concluído "com justiça, rigor e respeito por todos".

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