Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa mensagem divulgada pela Presidência da República, Seguro afirmou que há vozes que “não pertencem apenas a quem as canta”, mas também “ao tempo, à memória e ao coração de um povo”, sublinhando a dimensão cultural e afetiva da obra deixada pelo músico.

“Partiu o homem. Ficou a voz”, escreveu o Presidente, numa homenagem em que recorda as canções de Luís Represas como parte integrante da vida de várias gerações de portugueses.

António José Seguro destacou a capacidade do músico para transformar emoções em música, referindo que Represas “soube transformar a nostalgia em esperança, a simplicidade em beleza e a música num lugar onde Portugal tantas vezes se reconheceu”.

Para o Presidente da República, o legado do cantor ultrapassa os discos e os palcos. “Há artistas que deixam discos. Outros deixam memória. Os maiores deixam um país a cantar”, afirmou, considerando Luís Represas “um dos nossos maiores”.

Na mensagem, António José Seguro deixou ainda uma palavra de solidariedade à família do músico, aos amigos, aos companheiros dos Trovante e a todos os que hoje sentem a sua perda.

“Enquanto houver quem cante as suas canções, Luís Represas continuará a regressar. Não como lembrança distante, mas como presença viva, nessa forma discreta e luminosa que só a verdadeira arte conhece”, escreveu.

O Presidente revelou também uma ligação pessoal ao artista, afirmando que perdeu “um amigo” e que recebeu a notícia da sua morte enquanto estava em Cabo Verde.

“Choro, em Cabo Verde, a sua partida. Recordo a noite fantástica no passado dia 21 de março. Recordo tantos momentos bons ao longo dos anos. Saudades do futuro, Luís... Talvez um dia te encontre...”, escreveu António José Seguro.

Luís Represas, conhecido pela carreira nos Trovante e pelo percurso a solo, morreu aos 69 anos na sequência de uma doença prolongada. Ao longo de décadas de carreira, tornou-se uma das figuras mais reconhecidas da música portuguesa, deixando um repertório que marcou várias gerações.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.