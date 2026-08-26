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O presidente da República, António José Seguro, enviou uma mensagem de condolências ao seu homólogo do Nepal, Ramchandra Paudel, na sequência das "consequências trágicas da forte enxurrada", provocada por um deslizamento de terras, que atingiu a região de Rasuwa.

"Em nome pessoal e no do povo português, o presidente da República apresenta sentidas condolências às famílias das vítimas e deseja rápida recuperação às pessoas feridas e reparação dos danos provocados", escreve António José Seguro numa nota oficial.

O chefe de Estado diz ainda que "continuará a acompanhar a situação, designadamente a das várias centenas de pessoas que se encontram desaparecidas, aguardando ainda informação sobre a situação de cidadãos portugueses eventualmente afetados".

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