"Saúdo todos os eleitores que hoje foram votar e que não o puderam fazer no domingo passado. A democracia vive da participação de todos nós. Cada voto é uma afirmação de liberdade, de responsabilidade e de esperança no futuro", escreveu António José Seguro no Instagram.

"Quero também agradecer, de forma muito especial, a todos os que tornaram possível a realização deste sufrágio, aos membros das mesas de voto, aos funcionários, às forças de segurança e a todos os que, com sentido de dever e serviço público, garantiram que este dia decorresse com normalidade, transparência e respeito", continuou.

Seguro lembrou ainda que "a democracia constrói-se todos os dias. E hoje, mais uma vez, esteve viva".

No final da publicação, um agradecimento àqueles que foram afetados pelo mau tempo: "Obrigado a todos. Desejo um regresso à vida normal o mais rápido possível".

