A doação de 1 milhão e meio de euros é feita pelo banqueiro, gestor e ex-aluno da Universidade Católica e pela sua mulher Ana e os filhos Maria, Margarida e Pedro. O auditório no novo campus da universidade receberá o nome de Ana e António Horta Osório e está também prevista uma Cátedra na Licenciatura em Gestão de Empresas sobre Saúde Mental com o professor responsável a nomear por comum acordo com a Universidade. No âmbito da doação está também incluída a atribuição de um prémio anual ao melhor aluno do Curso de Gestão, no valor de 15 mil euros correspondente às propinas dos três anos do curso.
“A Universidade Católica foi onde iniciei o meu percurso académico e profissional, e onde criei laços de amizade e de conhecimento que me acompanharam ao longo de toda a vida. Esta doação, feita com a minha família e que resulta do desafio lançado pela Senhora Reitora, Isabel Capeloa Gil, por quem tenho grande estima e confiança, é uma forma de retribuir o que recebi e de contribuir para que continue a formar as próximas gerações com a mesma excelência e os mesmos valores e espírito universitário que tanto me influenciaram”, afirmou Horta Osório.
“Este gesto da Família Horta Osório constitui um contributo decisivo para o crescimento sustentável e inovador da nossa Universidade, reforçando o compromisso da UCP em formar líderes responsáveis, com impacto positivo na sociedade”, afirmou, por seu lado, a Reitora da Universidade Católica, Isabel Capeloa Gil.
Com a campanha “Together we shape the future”, a UCP procura mobilizar doações para a construção do novo Campus Veritati, com o qual "pretende responder aos desafios do futuro, promovendo conhecimento, inovação e serviço à comunidade".
António Horta Osório é antigo aluno da Universidade Católica Portuguesa, do Curso de Gestão e Administração de Empresas, onde entrou em 1981. Concluiu o Curso de Gestão em 1987, tendo sido o primeiro aluno do Curso de Gestão e Administração de Empresas da Universidade Católica a terminar com média de 18 valores.
Continuou a lecionar na Universidade após ter terminado o curso, tendo sido Professor Assistente de várias cadeiras como Instrumentos Básicos de Gestão, Gestão Comercial de Marketing Research até 1990, tendo posteriormente lecionado a partir de 1991, durante 5 anos, no programa MBA da Universidade Católica a disciplina de Applied Corporate Finance.
