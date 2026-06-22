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Segundo o Politico, António Costa, que tem escapado às críticas e somado elogios, pode ter cometido o primeiro deslize numa altura exigente. Além de se preparar para uma eventual reeleição, o antigo primeiro-ministro português terá a missão de conduzir os 27 líderes a um acordo sobre o próximo orçamento da União Europeia (UE).

As críticas começaram a surgir nas últimas semanas e acabaram por se intensificar numa cimeira que Costa liderou na semana passada, depois de vários líderes europeus serem surpreendidos com um contacto com Moscovo que quebrou o silêncio diplomático entre a UE e a Rússia.

Vários líderes defenderam António Costa em público. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, considerou o contacto entre a Rússia e a Europa “compreensível”.

No entanto, o chefe do governo belga, Bart De Wever, descartou o “completamente normal” e disse que a UE deve enviá-lo pessoalmente a Mosvoco. O Politico garante que o descontentamento se instalou nos bastidores da cimeira e cita nove diplomatas com quem falou sob a condição de anonimato.

“Costa fez uma à Michel”, disseram estes diplomatas, referindo-se ao antecessor de Costa, Charles Michel, que muitos consideraram abaixo da média durante o mandato entre 2019 e 2024. Charles Michel era conhecido por exagerar e tentar definir políticas sem consultar os países membros.

A primeira-ministra da Estónia, Kristen Michel, foi a que mais se manifestou publicamente. Numa entrevista ao Politico, considerou a atitude de Costa como “mal orientada” e garantiu que este não é o momento certo para começar negociações com Putin.

Apesar de as críticas terem sido contidas em público, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, mostraram-se descontentes em privado.

O gabinete de António Costa não quis comentar o caso e limitou-se a garantir que o contacto com o Kremlin não teve o objetivo de iniciar negociações ou de mediar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mas sim de contribuir para uma abertura das comunicações.

Esta onda de controvérsia surge num momento delicado para António Costa que, além de preparar uma reeleição à frente do Conselho Europeu, tem de conquistar a confiança dos governos e supervisionar as negociações para o orçamento europeu para os próximos sete anos.

António Costa “tem meses importantes pela frente”, disse um dos diplomatas. “Ele tem sido discretamente eficiente até agora. Espera-se que as questões levantadas sobre ele não signifiquem que tenha tornado as coisas mais difíceis para si próprio”.

O mandato de Costa termina em maio do próximo ano e a maioria dos líderes europeus espera que seja reconduzido.

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