Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Uma decisão tomada pelo Conselho Europeu deve ser respeitada. Quando os líderes alcançam um consenso, ficam vinculados à decisão e qualquer incumprimento deste compromisso constitui uma violação do princípio da cooperação leal”, escreveu António Costa, numa carta enviada a Viktor Orbán.

Um dia antes de assinalar em Kiev o quarto ano da invasão russa da Ucrânia, o presidente do Conselho Europeu instou “veementemente” o chefe de Governo húngaro “a agir em conformidade com a decisão comum de 18 de dezembro e a desbloquear a implementação do empréstimo de apoio à Ucrânia no valor de 90 mil milhões de euros”.

“Nenhum Estado-membro pode ser autorizado a comprometer a credibilidade das decisões tomadas coletivamente pelo Conselho Europeu”, avisou António Costa, mostrando-se ainda “plenamente empenhado na salvaguarda da segurança energética de todos os Estados-membros”.

Na sexta-feira, Viktor Orbán anunciou que vai bloquear o empréstimo da UE de 90 mil milhões de euros à Ucrânia até que Kiev retome o trânsito de petróleo russo para a Hungria.

Devido ao veto húngaro, os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE não conseguiram hoje chegar a acordo sobre o 20.º pacote de sanções à Rússia, que o bloco comunitário queria aprovar por ocasião do quarto aniversário da guerra.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.