António Costa e António Guterres juntos na cimeira internacional sobre Gaza

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt A cimeira vai decorrer em Sharm-el-Sheik, no Egipto, e conta com a presença de vários líderes mundiais, aos quais se junta António Costa na qualidade de presidente do Conselho Europeu e António Guterres, secretário-geral da ONU. Da lista de líderes faz parte presidente americano que será recebido pelo presidente egipcio, Abdul Fattah al-Sisi e estará também o representante dos EUA para o Médio Orientem Steve Witkoff. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o presidente francês, Emmanuel Macron, também já foram confirmados. A imprensa alemã avança que o chanceler Friedrich Merz, "aceitou com gratidão" o convite, num telefonema com al-Sisi.

Foram enviados convites à Alemanha, a França, ao Reino Unido, a Itália, ao Qatar, aos Emirados Árabes Unidos, à Jordânia, à Turquia, à Arábia Saudita, ao Paquistão e à Indonésia. Espanha também anunciou estar presente.

O Hamas não estará presente e Israel também está em dúvida.

