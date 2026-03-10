Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Em tempos de polarização e fragmentação no mundo, a visão global da Europa é um verdadeiro trunfo estratégico", declarou António Costa, ao intervir na conferência anual de embaixadores da UE.

No seu discurso, o responsável traçou um retrato do atual contexto geopolítico, referindo que o mundo enfrenta "uma nova realidade", na qual "a Rússia viola a paz, a China perturba o comércio e os Estados Unidos desafiam a ordem internacional baseada em regras".

Perante este cenário, António Costa defendeu a necessidade de proteger essa ordem internacional, sublinhando que as violações do direito internacional não podem ser aceites "seja na Ucrânia, na Gronelândia, na América Latina, em África, em Gaza ou no Médio Oriente". Acrescentou ainda que as violações dos direitos humanos “não podem ser toleradas”, citando situações no Irão, no Sudão e no Afeganistão.

Referindo-se à guerra no Médio Oriente como a principal preocupação atual, o presidente do Conselho Europeu apontou responsabilidades ao Irão pelas causas do conflito e considerou que os ataques de Teerão e dos seus aliados regionais, incluindo o grupo xiita libanês Hezbollah, contra países vizinhos devem cessar.

António Costa alertou também que a escalada no Médio Oriente acaba por favorecer a Rússia, ao contribuir para a subida dos preços da energia, beneficiando a economia russa, fortemente dependente das exportações de petróleo, e ao desviar a atenção internacional da guerra na Ucrânia.

Segundo o líder europeu, este contexto reforça a importância de uma atuação externa coesa da União Europeia, capaz de afirmar princípios, estabilidade e multilateralismo num sistema internacional cada vez mais instável.

