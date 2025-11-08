Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O acordo prevê que 30 milhões de dólares sejam pagos diretamente ao governo e os outros 30 milhões investidos em investigação agrícola, focada na utilização de inteligência artificial e robótica para reduzir custos para agricultores nos EUA, reforçando a tradição de Cornell como universidade land-grant com fortes ligações à agricultura americana.

À Associated Press o presidente da universidade, Michael Kotlikoff, defendeu que o acordo “restaura mais de 250 milhões de dólares em financiamento para investigação, protege a liberdade académica e reafirma a autonomia da universidade”, sublinhando que Cornell não foi considerada culpada de qualquer violação legal. Destacou que o entendimento “reconhece os direitos de uma universidade privada de definir condições que promovam o ensino e a produção de conhecimento”.

O acordo exige que Cornell siga a interpretação do governo das leis de direitos civis em casos que envolvam antissemitismo, discriminação racial e questões transgénero. Um memorando do Departamento de Justiça, que ordena às universidades que abandonem políticas de DEI (diversidade, equidade e inclusão) e abordagens pró-trans, será usado como guia para formação de professores e funcionários. Além disso, a universidade terá de fornecer dados detalhados de admissões para garantir que a raça não é considerada nos processos seletivos, em linha com a decisão do Suprema Tribunal de 2023 que pôs fim à ação afirmativa.

Autoridades da administração Trump, como a Secretária de Educação Linda McMahon, qualificaram o acordo como uma “transformação na educação superior americana, com foco em mérito, rigor e busca da verdade”, enquanto a Procuradora-Geral Pam Bondi afirmou que demonstra a importância de cumprir integralmente as leis federais de direitos civis e eliminar políticas prejudiciais de DEI que discriminem estudantes.

Apesar de Kotlikoff afirmar que o acordo preserva a autonomia da universidade, a capítulo local da AAUP (Associação Americana de Professores Universitários) alertou que algumas cláusulas podem abrir portas para futura intervenção federal, incluindo a exigência de compartilhamento de dados de matrícula e realização de inquéritos sobre antissemitismo no campus. A AAUP também criticou o pagamento de 30 milhões de dólares ao governo, considerando-o “extorsão pura e simples”.

O acordo será válido até final de 2028 e exige que o presidente da universidade certifique pessoalmente o cumprimento a cada trimestre. Trata-se de um modelo semelhante a outros acordos recentes, como o da Universidade da Virgínia, mas mais curto e menos prescritivo do que acordos com Columbia e Brown, refletindo uma abordagem da administração Trump que mistura pressão política sobre universidades de elite com incentivos financeiros para alinhamento ideológico.

