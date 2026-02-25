Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O reitor de Harvard, Jason Newton, indicou que, no âmbito da revisão em curso dos documentos relacionados com Epstein recentemente divulgados pelo Governo norte-americano, a universidade aceitou a demissão de Summers.

O economista, que foi secretário do Tesouro durante o Governo do antigo presidente norte-americano Bill Clinton e que presidiu a Harvard na década de 2000, tinha anunciado em novembro que retirar-se da vida pública, mantendo então funções académicas.

Entretanto, na Europa, o banco Edmond de Rothschild, com sede em Genebra, declarou ter “tomado medidas” para proteger clientes e funcionários na sequência da divulgação sobre alegados laços da diretora executiva (CEO), Ariane de Rothschild, com Epstein.

O banco anunciou que o conselho de administração organizou mecanismos de acompanhamento independente da situação, além de análises conduzidas pela gestão, sem especificar se foi aberta investigação interna.

A instituição financeira encontra-se sob pressão desde a divulgação, a 30 de janeiro, de milhões de documentos relacionados com o caso Epstein, nos quais surge o nome da CEO.

Após a publicação dos documentos, o banco afirmou que a dirigente se reuniu com Epstein entre 2013 e 2019 no exercício normal das funções e que não tinha conhecimento da conduta pessoal do falecido empresário condenado por crimes sexuais.

