O antigo presidente da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, Ricardo Arroja, afirmou, em respostas escritas a deputados da Assembleia da República, que foi informado da sua exoneração por telefone, através do gabinete do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.

Segundo Arroja, a 20 de junho deste ano o ministro comunicou-lhe a intenção de colocar “alguém com um perfil diferente” à frente da agência. “Na ausência de razões que justificassem a minha demissão por vontade própria, seguiu-se a exoneração na segunda-feira seguinte, 23 de junho de 2025, pouco mais de um ano após o meu início de funções”, escreveu. O ex-presidente detalha que a decisão lhe foi transmitida numa chamada telefónica para o seu escritório, cerca das 15h00, depois de ter sido dispensado por email de uma reunião de trabalho que estava agendada para essa tarde e que iria juntar também o presidente do IAPMEI e a presidente do COMPETE.

Apesar da saída antecipada, Ricardo Arroja sublinha que as metas de investimento de 2024 e 2025 foram superadas. Segundo o gestor, o ano de 2024 fechou com 420 milhões de euros em investimento contratualizado, quase todo finalizado no último trimestre, “superando a meta definida pelo Conselho de Administração para a totalidade do ano”. Já em 2025, até abril, a AICEP tinha 300 milhões de euros contratualizados, de acordo com dados divulgados pelo próprio Ministério da Economia. À data da sua exoneração, em junho, estariam ainda em análise vários projetos, com o objetivo de atingir 3.700 milhões de euros de investimento ao longo do ano.

Arroja caracterizou a relação com o anterior ministro da Economia, Pedro Reis, como “cordata e profissional”. Já com o atual titular da pasta, Manuel Castro Almeida, disse que a interação se limitou ao encontro de 20 de junho, no qual lhe foi transmitida a decisão de substituição.

