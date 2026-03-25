Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a comunicação social francesa, as mulheres encontradas mortas são a companheira e ex-companheira do suspeito, que quando foi detido pela GNR, em Mêda, tinha consigo no carro dois menores, seus filhos.

A Guarda avançou que o homem de 41 anos, ex-militar da Gendarmerie Nationale, foi detido numa ação de fiscalização rodoviária na Estrada Nacional 102, tendo os guardas do posto territorial da Mêda abordado o carro onde seguia e suspeitado da autenticidade dos documentos apresentados pelo suspeito.

Na fiscalização encontraram ainda uma arma de fogo sem documentação legal, tendo por isso detido o suspeito “em flagrante delito pelos crimes de falsificação de documentos e de posse ilegal de arma”.

“No seguimento da ação, e no decurso das diligências subsequentes realizadas pelos mesmos militares, foi possível apurar-se que o detido se encontrava referenciado como suspeito da prática de crimes graves, designadamente rapto e outros ilícitos criminais de elevada gravidade, incluindo a suspeita de homicídio. Neste âmbito, foi de imediato contactada a Polícia Judiciária”, adiantou a GNR em comunicado.

Fontes da agência AFP adiantaram que agentes do departamento de investigação da Gendarmerie de Toulouse podem viajar para Portugal nas próximas horas, tendo a Procuradoria de Montpellier assumido a investigação.

Segundo o jornal Público, na origem do sucedido poderá estar o facto de ter perdido a guarda do filho mais velho. Em 2021, levou-o de férias para Espanha ilegalmente, tendo entretanto sido condenado por sequestro do menor, mas também por assédio à ex-cônjuge. A sua conta de Facebook era dedicada quase exclusivamente à luta contra a ex-mulher e à suposta corrupção do sistema judiciário francês.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.