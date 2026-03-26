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Segundo o CM Jornal, Cédric Prizzon não assumiu a autoria dos homicídios quando questionado pela Polícia Judiciária (PJ) da Guarda. Para além da prisão preventiva, o CM avança que o homem ficou ainda proibido de contactar com os filhos.

De recordar que a GNR deteve na terça-feira, no distrito da Guarda, o francês suspeito do duplo homicídio de duas mulheres, que os media franceses dizem ter sido encontradas mortas na fronteira com Espanha, e que são a companheira e ex-companheira do suspeito. Quando detido pela GNR, em Mêda, tinha consigo no carro dois menores, seus filhos.

A GNR avançou que o homem de 41 anos, ex-militar da Gendarmerie Nationale, foi detido numa ação de fiscalização rodoviária na Estrada Nacional 102, tendo os guardas do posto territorial da Mêda abordado o carro onde seguia e suspeitado da autenticidade dos documentos apresentados pelo suspeito.

Na fiscalização encontraram ainda uma arma de fogo sem documentação legal, tendo por isso detido o suspeito “em flagrante delito pelos crimes de falsificação de documentos e de posse ilegal de arma”.

“No seguimento da ação, e no decurso das diligências subsequentes realizadas pelos mesmos militares, foi possível apurar-se que o detido se encontrava referenciado como suspeito da prática de crimes graves, designadamente rapto e outros ilícitos criminais de elevada gravidade, incluindo a suspeita de homicídio. Neste âmbito, foi de imediato contactada a Polícia Judiciária”, adiantou a GNR em comunicado esta quarta-feira.

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