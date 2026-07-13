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Luis María Olalde foi identificado após ser resgatado dos escombros de um edifício durante os sismos que assolaram a capital venezuelana. No mesmo desabamento morreu a sua mulher, Alazne Solabarrieta, de 65 anos, neta de José María Solabarrieta, antigo presidente da Câmara de Ondarroa.

Olalde, conhecido como 'Txistu', é suspeito de ter participado num atentado em 1979, onde dois agentes da Guarda Civil espanhola foram mortos e outros ficaram feridos

O El País avança que já esta segunda-feira um juiz da Audiencia Nacional recusou os argumentos da defesa, que sustentava que os crimes já tinham prescrito. Sabe-se que Olalde refugiou-se na Venezuela durante a década de 80, juntamente com outros membros da ETA, ao abrigo de um acordo verbal de asilo estabelecido entre os governos de Felipe González e de Carlos Andrés Pérez.

Já no século XXI, a justiça de Espanha tentou obter a sua extradição, bem como a de outros cinco antigos membros da organização, mas o Supremo Tribunal da Venezuela recusou o pedido, apontando falhas processuais e determinando a libertação de Olalde.

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