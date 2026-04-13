Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Foragido da Justiça brasileira, o ex-comissário da Polícia Federal foi detido pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), em Orlando, estado da Flórida, numa cooperação policial internacional que envolveu o Brasil e os EUA.

"O preso é considerado foragido da Justiça brasileira após condenação pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito", informou a PF do Brasil.

Alexandre Ramagem recebeu uma condenação de 16 anos, um mês e 15 dias de prisão em regime fechado, pelo envolvimento na chamada “trama golpista” que visava dar um golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.

Segundo o Supremo Tribunal Federal do Brasil, Ramagem utilizou a estrutura da Abin para vigiar adversários políticos e colaborar nos ataques ao sistema eleitoral.

Uma investigação da Polícia Federal brasileira revelou que estava foragido desde setembro de 2025, após deixar o país de forma clandestina atravessando a fronteira do Brasil com a Guiana para evitar a prisão, seguindo depois para os EUA.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.