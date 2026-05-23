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David Miliband afirmou estar “absolutamente convencido” de que a segurança e a prosperidade do Reino Unido dependem de uma relação “profunda, forte e institucionalizada” com o resto da Europa, segundo o The Guardian. O antigo chefe da diplomacia britânica, atualmente presidente do International Rescue Committee, defendeu também um reforço significativo da estratégia de aproximação do Governo britânico à União Europeia.

Em declarações ao programa Today, da BBC Radio 4, Miliband considerou positiva a intenção do executivo de redefinir as relações com Bruxelas, mas criticou a dimensão das medidas até agora conhecidas. Segundo o próprio, o impacto económico estimado de nove mil milhões de libras até 2040 é reduzido face à dimensão da economia britânica, avaliada em cerca de três biliões de libras.

Questionado sobre um eventual regresso do Reino Unido à União Europeia, Miliband respondeu que o mais importante será construir um “consenso nacional” sobre a posição do país face ao bloco europeu. Ainda assim, reconheceu que o acordo existente antes de 2016 já não estará disponível para Londres.

O antigo governante afirmou também que a União Europeia atravessa profundas mudanças, apontando a candidatura da Ucrânia como uma das prioridades atuais de Bruxelas. Segundo Miliband, a discussão europeia centra-se cada vez mais em diferentes modelos de integração e em possíveis níveis diferenciados de adesão.

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