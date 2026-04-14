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O atirador, de 18 anos, munido de uma caçadeira, disparou de forma aleatória numa escola profissional em Siverek, na província de Sanliurfa, tendo depois se escondido no interior do edifício, avança a Associated Press. O jovem acabou por se suicidar com a mesma arma, informou o governador Hasan Sildak.

O ataque provocou ferimentos em 10 estudantes, quatro professores, um funcionário da cantina e um agente da polícia. A maioria foi assistida em Siverek, mas cinco feridos foram transferidos, em estado grave, para um hospital na capital da província.

As autoridades indicam que o motivo do ataque continua por apurar.

Imagens divulgadas mostram dezenas de alunos a fugir da escola em direção ao portão e para a rua.

Segundo relatos iniciais da comunicação social, todos os alunos foram evacuados e unidades especiais da polícia foram mobilizadas.

“O indivíduo foi encurralado no interior do edifício através da intervenção policial e morreu depois de se ter suicidado”, afirmou Hasan Sildak aos jornalistas, acrescentando que será realizada uma investigação “abrangente” ao incidente.