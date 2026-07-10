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Segundo a polícia, a vítima apresentava ferimentos graves. O suspeito, um cidadão britânico, foi detido em Newton Abbot, a cerca de 15 quilómetros da casa de Widdecombe, avança a Reuters.

O vice-chefe da Polícia de Devon e Cornwall, Matt Longman, afirmou que, nesta fase, não existem indícios de que o homicídio esteja relacionado com terrorismo ou tenha motivação política.

Os agentes foram chamados à residência de Ann Widdecombe pouco depois do meio-dia de quinta-feira, tendo iniciado exames forenses no local, que prosseguem.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, prestou homenagem à antiga governante, destacando a sua dedicação ao serviço público.

Ann Widdecombe tornou-se conhecida pelas suas posições socialmente conservadoras. Foi secretária de Estado no Governo conservador de John Major entre 1992 e 1997 e, mais tarde, porta-voz para as áreas da imigração e da justiça do Reform UK, liderado por Nigel Farage.

Ao longo da carreira política, destacou-se pela oposição ao aborto e a alterações na idade de consentimento para relações homossexuais, bem como pelo apoio ao Brexit. Após deixar o Parlamento britânico, integrou o Parlamento Europeu entre 2019 e 2020, eleita pelo Brexit Party.

Na sequência da notícia da sua morte, Nigel Farage afirmou que Widdecombe "desempenhou um papel decisivo" na concretização do Brexit. O antigo primeiro-ministro Boris Johnson descreveu-a como "uma heroína do Brexit" e uma grande oradora.

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