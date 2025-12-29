Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O incidente ocorreu numa faixa movimentada da autoestrada Lagos-Ibadan, que liga Ogun ao centro comercial de Lagos, de acordo com a polícia.

“Anthony Joshua está bem e responde ao tratamento”, disse Babaseyi Boluwatife, porta-voz do Comando da Polícia do Estado de Ogun, à CNN.

Joshua, que tem ligações familiares em Ogun, sofreu apenas “contusões leves”, mas Babaseyi Boluwatife confirmou que dois outros ocupantes do veículo, incluindo o condutor, faleceram. A polícia, de acordo com a CNN, não divulgou a identidade das vítimas.

Um vídeo que mostra Joshua a ser retirado dos destroços tem circulado nas redes sociais.

O pugilista é filho de pais nigerianos e nasceu em Watford, perto de Londres. Contudo, mantém fortes ligações às raízes, revela a CNN.

