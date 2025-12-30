Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, garantiu esta tarde que o fogo-de-artifício previsto no Funchal vai acontecer à meia-noite, assinalando a passagem do ano.

Num primeiro momento, o Governo ponderou antecipar o fogo-de-artifício para as 20h00 de 31 de dezembro.

Contudo, os concertos vão terminar à meia-noite, já que se prevê depois o agravamento do estado do tempo devido à passagem da depressão Francis.

Caso haja alguma alteração, as novas indicações serão comunicadas na quarta-feira, por volta da hora de almoço.

No arquipélago da Madeira, a depressão Francis vai provocar precipitação por vezes forte e persistente a partir da tarde de 31 de dezembro, prolongando-se até à manhã de 1 de janeiro, com maior intensidade na vertente sul e nas terras altas, podendo ocorrer trovoada.

