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A antiga deputada britânica e porta-voz do Reform UK, Ann Widdecombe, terá sido atingida 21 vezes na cabeça com um martelo, alegadamente às mãos de Joshua Kerry, de 28 anos, que compareceu esta terça-feira no Tribunal de Magistrados de Westminster, em Londres, acusado de homicídio, diz o The Guardian.

Segundo foi dito durante a breve audiência, Joshua Kerry é acusado de ter morto a antiga ministra conservadora, de 78 anos, na sua residência em Haytor, no condado de Devon, no início deste mês. Durante a sessão, o arguido, vestido com uma camisola cinzenta e calças de fato de treino, limitou-se a confirmar o nome, a data de nascimento e a morada.

A procuradoria indicou que Ann Widdecombe foi encontrada morta na cozinha da sua casa na manhã de 9 de julho. O procurador Khasif Malik informou o tribunal de que a causa provisória da morte, determinada por um patologista, aponta para um traumatismo craniano provocado por força contundente.

De acordo com a acusação, o alerta foi dado depois de a antiga deputada não ter comparecido, no dia anterior, a uma entrevista online previamente agendada para o programa de Matt Allwright, do Channel 5.

O corpo acabou por ser encontrado pelo jardineiro da propriedade. Os serviços de emergência foram chamados ao local, mas declararam o óbito pouco depois da chegada.

Joshua Kerry foi detido em 11 de julho, na sua residência em Rotherham, no South Yorkshire, por suspeitas de homicídio. A detenção ocorreu depois de os investigadores o associarem a um automóvel vermelho, um Vauxhall Corsa, que terá sido visto estacionado junto ao bungalow de Ann Widdecombe pouco antes da sua morte.

Posteriormente, o processo passou para a unidade britânica de contraterrorismo e o suspeito voltou a ser detido, desta vez por suspeitas relacionadas com a prática, preparação ou instigação de atos de terrorismo.

As autoridades continuam a investigar se existiu uma alegada motivação política ou terrorista por detrás da morte da antiga parlamentar. Joshua Kerry vai continuar em prisão preventiva.

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