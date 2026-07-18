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Bárbara Bandeira, Calema, Fred de Palma e Viviane Batidão vão participar em diferentes momentos do espetáculo dos "Ensaios da Anitta", segundo a informação divulgada pela organização.
O concerto assinala o regresso da artista brasileira a Portugal, depois da atuação no festival MEO Sudoeste, em 2024.
Criados em 2019 como forma de preparação para o Carnaval brasileiro, os "Ensaios da Anitta" realizam este ano a primeira edição fora do Brasil. O espetáculo em Algés tem início às 18h.
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