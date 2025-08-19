Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante a ação, foram encontrados cinco cães alojados em construções improvisadas, sem condições mínimas de higiene, segurança ou salubridade. Os animais não tinham acesso a abrigo adequado, água potável ou alimentação apropriada, configurando claros indícios de maus-tratos, crime previsto na legislação penal portuguesa.

Diante da gravidade da situação, os animais foram imediatamente recolhidos e entregues aos serviços competentes para avaliação veterinária e proteção. A Câmara Municipal de Sintra procedeu à demolição das construções ilegais e à limpeza do espaço público, devolvendo-o à comunidade em condições seguras e dignas.

A PSP sublinha que estas operações são essenciais para proteger os animais, garantir o cumprimento da lei e preservar a qualidade de vida da população. O sucesso da intervenção demonstra a importância da cooperação entre forças de segurança e serviços municipais.

A PSP apela ainda à população para denunciar qualquer situação suspeita de maus-tratos ou negligência contra animais de companhia, reforçando que a participação de todos é decisiva para uma ação rápida e eficaz.