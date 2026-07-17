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O antigo presidente da Câmara da Grande Manchester foi o único candidato à liderança, depois de reunir um amplo apoio entre deputados, sindicatos e estruturas locais do partido. A eleição foi formalizada esta sexta-feira, durante uma conferência extraordinária do Partido Trabalhista, em Londres.

No discurso de aceitação, Burnham afirmou que o Reino Unido está "a clamar por uma nova política" e defendeu que o partido tem uma última oportunidade para promover a mudança, apelando à unidade interna, de acordo com o The Guardian.

O novo líder agradeceu o legado de Keir Starmer, a quem atribuiu a recuperação do partido após a pior derrota eleitoral da sua história, mas defendeu que chegou o momento de abrir uma nova etapa. "Não venceremos a nova direita britânica se estivermos consumidos por divisões internas", afirmou.

Sem apresentar medidas detalhadas, Burnham apontou como prioridades a transferência de mais poderes para as comunidades locais, uma política favorável às empresas e o aumento da construção de habitação social e municipal.

O líder trabalhista deverá tomar posse como primeiro-ministro na segunda-feira, após a deslocação de Keir Starmer ao Palácio de Buckingham para iniciar o processo de transição. Está também previsto um discurso à porta de Downing Street e a nomeação do novo Governo, embora Burnham tenha admitido que ainda não decidiu todos os nomes da sua equipa.

Burnham afirmou ainda que pretende definir uma direção política própria para o Partido Trabalhista, mantendo abertura ao diálogo com outras forças políticas. Rejeitou aproximar-se das posições dos Conservadores, competir com o Reform UK ou procurar ultrapassar os Verdes nas suas propostas ambientais.

O novo líder garantiu que governará para todas as regiões do Reino Unido — norte, sul, leste, oeste, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte — e defendeu uma maior descentralização do poder, retirando competências de Westminster e Whitehall para as comunidades locais.

No final da intervenção, Burnham homenageou antigos dirigentes trabalhistas David Blunkett e Neil Kinnock, destacando o apoio e a influência que tiveram no seu percurso político.