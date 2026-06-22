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“O Keir prestou um enorme serviço ao nosso país e quero agradecer-lhe pela sua liderança e dedicação durante um período tão desafiador. A sua decisão marca o início de uma transição e é importante que este processo seja conduzido de forma ordenada e responsável”, escreveu no X, garantido que o país “espera estabilidade, seriedade e uma atenção contínua aos temas que mais importam”.

Burnham, que fala num período de “transição”, considera que a prioridade deve ser trabalhar para devolver o país ao lugar onde os britânicos o querem. “As pessoas querem ver progressos no crescimento económico, no custo de vida, nos serviços públicos, na habitação e nas oportunidades para a próxima geração. A mudança política nunca deve desviar a atenção da responsabilidade de melhorar a vida das pessoas”.

O deputado dos Trabalhadores Wes Streeting já anunciou o apoio a Burnham, depois de ter admitido concorrer à liderança do partido contra o então primeiro-ministro, Keir Starmer.

“Podíamos passar o verão a exagerar pequenas diferenças, ou podemos arregaçar as mangas e ajudá-lo a concretizar a mudança de que o nosso partido e o nosso país precisam”, afirmou Streeting numa publicação no X.

Wes Streeting espera que todo o partido apoie Burnham, até agora o único candidato à liderança. “Fomos eleitos para mudar o nosso país, para mostrar que a política pode ser uma força para o bem e para proporcionar oportunidades a todos", disse, reforçando que este cenário é possível com Burnham.

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