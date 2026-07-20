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Starmer, que renunciou à liderança trabalhista em junho, defendeu na última sessão de perguntas no Parlamento o legado do seu mandato, afirmando estar “orgulhoso de deixar o país em melhor estado”. Com a saída formalizada, caberá agora ao monarca convidar Burnham a formar Governo, evitando a realização de eleições antecipadas, já que o Partido Trabalhista mantém maioria parlamentar.

Burnham foi declarado líder do partido na sexta‑feira, numa eleição sem oposição, onde obteve 94% de apoio do grupo parlamentar e o respaldo de oito dos 11 sindicatos afiliados. Desde então, tem recebido informação preparatória como parte do processo de transição. No seu primeiro discurso como líder, prometeu “restaurar a esperança” tanto entre os militantes trabalhistas como entre os britânicos em geral.

À chegada a Downing Street, Burnham deverá apresentar uma declaração com a sua visão para os próximos anos e iniciar a formação do novo executivo. O futuro primeiro‑ministro afirmou estar a ultimar decisões e que anunciará a equipa ministerial esta segunda‑feira, num contexto de intensa especulação sobre quem assumirá a pasta das Finanças — com nomes como Ed Miliband, Shabana Mahmood e Yvette Cooper entre os mais referidos.

Burnham tem garantido que respeitará as regras orçamentais atuais e os compromissos eleitorais de não aumentar impostos sobre o rendimento, IVA ou contribuições para a segurança social. No entanto, enfrenta um conjunto vasto de desafios, incluindo política externa, imigração, defesa, habitação, finanças e economia.

Segundo a imprensa britânica, o novo primeiro‑ministro poderá autorizar nos próximos dias novos projetos de exploração de petróleo e gás no Mar do Norte, uma decisão que o Governo anterior evitou. No sábado, anunciou também que não avançará com um sistema de identificação digital, defendendo uma mudança de rumo que privilegie a melhoria da vida quotidiana e o fortalecimento das economias locais, em detrimento de programas governamentais considerados dispendiosos.

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