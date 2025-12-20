Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O líder do Chega esclareceu hoje, em Moscavide, que nunca votou no antigo primeiro-ministro socialista, apesar de ter afirmado em entrevista e em debates anteriores que se sentiu enganado por Sócrates.

“Não é verdade, o que eu disse foi que o José Sócrates me enganou, que é uma coisa diferente de ter votado em Sócrates”, afirmou Ventura no início de uma arruada, respondendo às acusações feitas pelo candidato João Cotrim de Figueiredo num debate televisivo na sexta-feira.

Em declarações à revista Sábado, recolhidas no livro Dias de Raiva (Manuscrito Editora, 2024), Ventura recordou que, inicialmente, admirava a firmeza e a coragem do socialista. No entanto, acontecimentos como a polémica da licenciatura e os casos ligados ao Freeport mudaram a sua opinião. “Enganou-me no sentido de que tinha uma imagem de determinação e de quem ia fazer obra, e a única obra que fez foi pôr dinheiro ao bolso”, disse.

Questionado sobre não ter desmentido de imediato a alegação de que teria votado em Sócrates, Ventura afirmou: “Se tivesse que desmentir jornalistas não tinha mais nada para fazer todos os dias”.

O candidato reiterou ainda que é “o único candidato com coragem de dizer” que quer Sócrates “na cadeia”.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.