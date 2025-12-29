Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"E assim, será que pode ser ou também vão ficar melindrados?", escreveu André Ventura nas redes sociais, numa publicação em que aparece, num vídeo, a colocar um novo cartaz para as presidenciais.

Em vez da frase "Os ciganos têm de cumprir a lei", pode ler-se no novo cartaz "As minorias 'do costume' têm de cumprir a lei".

De recordar que o Tribunal Cível de Lisboa determinou este mês a retirada dos cartazes que contêm a frase “Os ciganos têm de cumprir a lei”, dando razão a seis associações representativas da comunidade cigana que avançaram com uma ação judicial contra André Ventura.

André Ventura disse que vai recorrer da decisão e considerou ainda que está em causa “uma violência sobre a liberdade de expressão e sobre a liberdade política”, acrescentando que “isso uma democracia saudável não pode tolerar de forma leve”.

Segundo o candidato presidencial, esta interpretação não é isolada, sendo “reconhecida por todos, incluindo alguns especialistas e comentadores”.

