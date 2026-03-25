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Em declarações publicadas na rede social X, Ventura qualificou o episódio como “lamentável” e reiterou que o programa político do Chega, que inclui a recusa em conceder mais casas sociais à comunidade cigana, deve ser cumprido pelo partido, a segunda maior força política nacional.

O Ministério Público confirmou a realização das buscas no âmbito de um inquérito do DIAP Regional de Évora, que se encontra em segredo de justiça, sem adiantar mais detalhes sobre as suspeitas em causa.

Segundo a CNN, as buscas estão relacionadas com possíveis crimes de incitamento ao ódio e discriminação racial, baseados em declarações do presidente da Câmara, Rui Cristina, numa reunião da Assembleia Municipal, em novembro, em que afirmou que não iria gastar dinheiro em habitações para a comunidade cigana.