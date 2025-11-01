Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Pouco mais de 24 horas depois do Rei Carlos III ter retirado o título de príncipe ao seu irmão, após meses de pressão devido aos laços de André com Epstein, há quem agora peça que este seja ouvido pela comissão que investiga este caso.

Pelo menos quatro membros democratas da Comissão de Supervisão da Câmara renovaram os seus apelos para que André testemunhea.

O deputado Raja Krishnamoorthi disse ao programa Newsnight da BBC que estaria disposto a convocar André formalmente, mas instou-o a comparecer voluntariamente e a "confessar a verdade".

Numa declaração na sexta-feira, afirmou que, caso a comissão intimasse o príncipe, seria difícil fazer cumprir a intimação enquanto estivesse fora dos EUA.

"No entanto, se o André desejar vir aos Estados Unidos ou se já cá estiver, então está sujeito à jurisdição do Congresso norte-americano, e eu esperaria que ele testemunhasse."

E acrescentou: "No final do dia, queremos saber exatamente o que aconteceu, não apenas para fazer justiça às vítimas, mas para evitar que isto volte a acontecer".

O também democrata Stephen Lynch, membro do comité, disse à BBC que ouvir André "poderia ser útil para fazer justiça a estas vítimas", mas afirmou que o comité não o poderia intimar "na situação atual".

Estas notícias surgem depois do ministro do Comércio do Reino Unido, Chris Bryant, ter dito à BBC que André deveria ir aos EUA para responder a perguntas sobre os crimes de Epstein, caso fosse convidado, "tal como qualquer cidadão comum".

