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A vila piscatória de Varenna, nas margens do Lago Como, em Itália, introduziu novas regras que proíbem os turistas de circularem pelas ruas em tronco nu ou de fato de banho, prevendo multas que podem chegar aos 200 euros para quem infringir a proibição, diz o The Guardian.

As autoridades locais justificam a decisão com o crescente número de visitantes e com a necessidade de preservar a imagem da vila e assegurar alguma tranquilidade aos cerca de 650 habitantes que ali vivem durante todo o ano.

As novas normas determinam que o uso de fatos de banho e a permanência em tronco nu ficam restritos às praias junto ao lago e aos passeios de barco. Fora desses locais, os infratores ficam sujeitos a coimas entre 50 e 200 euros.

Além do novo código de vestuário, Varenna limitou os grupos turísticos a um máximo de 25 pessoas, proibindo também que ocupem as estreitas ruas empedradas da vila. Os guias turísticos deixam igualmente de poder utilizar altifalantes durante as visitas.

As medidas estão em vigor há vários dias e têm sido bem recebidas pelos habitantes, sobretudo no que respeita às novas regras de vestuário.

De recordar que várias localidades italianas adotaram medidas semelhantes para enfrentar os efeitos do excesso de turismo. Em 2022, Sorrento introduziu multas elevadas para quem circulasse em fato de banho ou em tronco nu pelas ruas. Já em 2023, Portofino proibiu a realização de selfies em determinadas zonas e criou áreas onde os visitantes não podem permanecer parados durante demasiado tempo, numa tentativa de evitar aglomerações.

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