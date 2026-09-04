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A saúde da próstata continua a estar rodeada de dúvidas e ideias que nem sempre correspondem à evidência científica. Entre elas está a possibilidade de o ciclismo aumentar o risco de cancro da próstata, uma associação que, segundo Fortunato Barros, não está demonstrada.

O médico, assistente graduado sénior de Urologia, diretor do Serviço de Urologia da Unidade Local de Saúde do Oeste e especialista consultor do Hospital do Oeste Soerad (Grupo Unisana), esclarece que “andar de bicicleta não deve ser considerado um fator de risco estabelecido para cancro da próstata”.

O especialista reconhece, em declarações ao 24notícias, que o ciclismo pode, em determinadas circunstâncias, provocar pressão sobre o períneo, dormência genital, dor perineal ou alterações urinárias transitórias. Contudo, sublinha que estes efeitos são diferentes de demonstrar uma relação entre o ciclismo e o aparecimento de cancro.

Segundo Fortunato Barros, a ideia de que a bicicleta pode prejudicar a próstata tem alguma “base fisiológica”, mas foi muito além daquilo que a ciência permite concluir.

“O selim comprime a região perineal, onde passam nervos, vasos sanguíneos e estruturas urinárias e sexuais”, explica, pelo que a pressão pode provocar sintomas, sobretudo em praticantes intensivos.

A questão do PSA (Antigénio Específico da Próstata) — uma proteína produzida pela glândula da próstata cuja análise no sangue serve para ajudar a detetar alterações e rastrear o cancro — também contribuiu para a confusão. Existem estudos que analisaram se o ciclismo poderia provocar alterações transitórias deste marcador, mas, alerta o especialista, “o problema surge quando se transforma uma eventual alteração temporária de um marcador numa afirmação de que existe maior risco de cancro”.

Posto isto, o que podem fazer os ciclistas? Para quem pratica ciclismo regularmente, sobretudo durante muitas horas, o médico aconselha atenção à ergonomia. “É importante escolher um selim adequado à anatomia, ajustar corretamente a altura e posição, evitar pressão excessiva sobre o períneo, variar a posição durante a pedalada e levantar-se periodicamente do selim.”

Um estudo recente encontrou uma redução muito significativa da pressão perineal com um selim adaptado ao volume prostático, embora sejam necessários estudos maiores para confirmar o benefício clínico.

“Se houver dormência do pénis, dor perineal, desconforto genital, sintomas urinários durante ou depois do ciclismo ou alterações sexuais persistentes, é aconselhável rever a posição na bicicleta e o selim e, se necessário, procurar avaliação médica”, recomenda.

Quais são, afinal, os principais fatores de risco?

Se a bicicleta não é um fator de risco estabelecido para o cancro da próstata, o que deve realmente preocupar os homens?

Fortunato Barros destaca sobretudo a idade e a genética. A raça negra é igualmente apontada como fator de risco.

“A idade e a história familiar são particularmente importantes. A bicicleta não aparece entre os principais fatores de risco estabelecidos”, afirma.

Existem ainda alguns fatores relacionados com o estilo de vida e o metabolismo, embora tenham uma importância muito menor e uma relação causal menos clara.

E o exercício pode ajudar. A atividade física regular está associada a benefícios importantes para a saúde cardiovascular, metabólica e global e pode contribuir para diminuir o risco de vários tipos de cancro.

Entre os cancros cuja incidência pode ser reduzida com a prática de atividade física encontram-se os do intestino, mama, endométrio, estômago, esófago, rim, bexiga e próstata.

A recomendação geral passa por 150 a 300 minutos semanais de atividade física moderada ou 75 a 150 minutos de atividade vigorosa, idealmente combinados com treino de força.

“Pratique exercício. Se gosta de bicicleta, continue a andar. Apenas tenha atenção à ergonomia e aos sintomas urinários e sexuais”, aconselha Fortunato Barros.

Estar alerta é meio caminho andado

Fortunato Barros recorda ainda que é necessário estar alerta aos sinais do corpo — seja para diagnosticar um cancro ou qualquer outra questão clínica.

Por exemplo, diz que acordar muitas vezes durante a noite para urinar não deve ser encarado como uma consequência inevitável da idade.

“Não devemos simplesmente aceitar a noctúria como ‘normal da idade’”, afirma o especialista.

Embora se torne mais frequente com o envelhecimento, acordar várias vezes para urinar pode ter diversas causas, entre elas hiperplasia benigna da próstata, bexiga hiperativa, excesso de produção de urina durante a noite, diabetes, insuficiência cardíaca, perturbações do sono, apneia, consumo excessivo de líquidos, álcool ou cafeína e determinados medicamentos.

“Uma ou outra ida à casa de banho durante a noite pode acontecer com a idade, mas noctúria frequente, sobretudo se prejudica o sono, merece avaliação”, alerta.

Sobre o tamanho da próstata, afirma que "próstata aumentada não significa cancro”, já que a causa mais frequente é a hiperplasia benigna da próstata (HBP), uma alteração muito comum com o envelhecimento.

“HBP e cancro da próstata são duas entidades diferentes”, reforça.

O tamanho da próstata também não determina necessariamente a intensidade dos sintomas. “Uma próstata grande pode causar poucos sintomas e uma próstata relativamente pequena pode provocar uma obstrução significativa.”

Ainda assim, o especialista deixa um alerta: “Um homem com sintomas urinários não deve assumir automaticamente que é ‘apenas da próstata’.”

É importante realizar uma avaliação adequada, uma vez que sintomas semelhantes podem surgir noutras doenças, incluindo, em alguns casos, cancro.

O medo dos exames

A ausência de sintomas também não garante que não exista doença. “O cancro da próstata localizado frequentemente é assintomático”, frisa o médico.

Contudo, o receio dos exames da próstata permanece significativo e pode ter várias explicações: vergonha de falar sobre sintomas urinários ou sexuais, medo do diagnóstico de cancro, receio do toque retal, medo de encontrar um PSA elevado ou a ideia de que, sem sintomas, não é necessário ser observado.

Para Fortunato Barros, existe ainda uma questão fundamental: “O rastreio não deve ser apresentado como uma obrigação automática para todos os homens numa determinada idade.”

A decisão deve considerar “idade, expectativa de vida, antecedentes familiares, fatores genéticos e preferências do próprio homem”. Nos grupos de maior risco, as estratégias podem começar mais cedo.

“O papel do médico é explicar benefícios, limitações e potenciais consequências dos exames para que o homem possa tomar uma decisão informada”, reforça.

“Precisamos de falar mais e assustar menos”

Para o especialista, a comunidade médica tem uma responsabilidade importante na forma como comunica sobre a saúde da próstata. “Aqui penso que temos uma responsabilidade muito grande. Precisamos de ‘falar mais e assustar menos’”, realça.

Entre as estratégias que defende estão explicar que próstata aumentada não é sinónimo de cancro, esclarecer para que serve o PSA e quais são as suas limitações e explicar que a decisão de rastreio deve ser individualizada.

Fortunato Barros defende ainda a necessidade de “normalizar o diálogo sobre sintomas urinários e sexuais” e combater a ideia de que determinados problemas são simplesmente “normais porque estou velho”.

A informação deve chegar também através das consultas de medicina geral e familiar, campanhas públicas, empresas, clubes desportivos e associações, incentivando os homens a procurar ajuda antes de terem sintomas graves.

A mensagem, segundo o médico, deve ser sobretudo de prevenção e literacia em saúde masculina. “Não tenha medo de falar da próstata. Ter informação não significa ter uma doença”.

“A próstata não deve ser um assunto de medo, mas de prevenção e informação. A bicicleta não causa cancro da próstata, a próstata aumentada não significa cancro e acordar à noite para urinar não deve ser simplesmente atribuído à idade. O mais importante é o homem conhecer os seus fatores de risco, reconhecer os sintomas e falar atempadamente com o seu médico”, conclui.

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