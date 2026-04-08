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“Entre os dias 6 e 7 de abril de 2026, várias pessoas contactaram a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) reportando a receção de chamadas com recurso a ‘spoofing’, isto é, a falsificação do número de origem, fazendo parecer que está a ser realizada a partir do número 800 206 665, associado ao atendimento da Anacom”, refere o regulador num comunicado.

Os alegados burlões apresentam-se ao telefone como sendo trabalhadores do regulador, mas trata-se de tentativas de fraude em que os interlocutores tentam obter informação pessoal das pessoas contactadas.

“Nos casos reportados, os interlocutores identificam-se falsamente como colaboradores da Anacom e referem alegadas situações ilícitas (como envio de mensagens fraudulentas ou roubo de telemóveis), mencionando também supostas comunicações da Polícia Judiciária e ameaçando o bloqueio de números ou serviços”, descreve a entidade de regulação.

As chamadas, diz, “seguem um padrão”, em que os interlocutores usam dados pessoais parcialmente corretos, indicam nomes ou números de identificação fictícios e fazem pressão sobre os destinatários e tentam obter mais informação pessoal.

A Anacom esclarece que “não está a realizar contactos desta natureza” e que “a informação transmitida nestas chamadas é falsa”.

Neste alerta, a autoridade recomenda aos cidadãos que não atendam nem devolvam “chamadas provenientes do número 800 206 665”, que não forneçam nem confirmem dados pessoais, que procurem “confirmar a identidade de qualquer entidade que o contacte (nome, empresa e departamento)” e que peçam que o contacto “seja feito noutro momento, de forma a permitir essa verificação”.

O número que os alegados burlões falsificam para aparecer no visor do telemóvel das pessoas contactadas – o 800 206 665 – corresponde ao número verde da Anacom, à linha de atendimento do regulador, que funciona todos os dias úteis entre as 09h00 e as 13h00, de acordo com a informação publicada no site da instituição.

A Anacom recomenda ainda aos cidadãos que, “perante qualquer situação que possa configurar uma tentativa de fraude ou burla”, contactem as autoridades de segurança.

“Se for vítima destas práticas, recomendamos que apresente queixa junto da Polícia de Segurança Pública ou da Guarda Nacional Republicana da sua área de residência. Em alternativa, pode contactar diretamente o Ministério Público ou o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) junto do tribunal da área onde os factos se verificaram”, sugere.

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