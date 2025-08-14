Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A candidata concorre com a coligação As Pessoas, Sempre PS/LIVRE e apresenta-se com uma equipa em que João Soares surge como candidato à Presidência da Assembleia Municipal.

“É um orgulho contar com João Soares, um nome incontornável da nossa democracia, com uma grande experiência de serviço público e de gestão autárquica”, explica Ana Mendes Godinho em comunicado. E acrescenta: “Escolhi uma equipa jovem, de mulheres e homens dos mais variados setores da sociedade, muitos deles em estreia absoluta na política. Estou certa de que a nossa energia e capacidade de concretização que vão fazer a diferença na vida das pessoas”.

Na lista de vereação, há cinco novos rostos, representando uma ligação forte à sociedade civil, como Filomena Pereira, uma referência cultural do concelho, e Inês Sequeira, empreendedora social e fundadora da Casa do Impacto. O redator João Rodrigues é o representante do LIVRE.

A entrega das listas é feita hoje, dia 14 de agosto, pelas 16h30, no Palácio da Justiça de Sintra (Av. Mário Firmino Miguel).

Lista Vereação:

1            Ana Mendes Godinho

2            Bruno Parreira

3            Filomena Pereira

4            Eduardo Quintanova

5            João Rodrigues

6            Inês Sequeira

7            Miguel Portelinha

8            Cátia Martins

9            Filipe Barroso

10          Marta Cortegano

11          Francisco Sanches

12          Ana Ricardo

13          Jorge Fernandes

14          Inês Ramalho Hilário

15          João Pedro Sousa

16          Genabu Baldé

17          Marco Martin

18          Miguel Gameiro

19          Antónia Raminhos

20          Domingos Quintas

21          Lurdes Mendonça

22          Alberto Arons Carvalho

Lista Assembleia Municipal

1            João Soares

2            Piedade Mendes

3            Fernando Melo Gomes

4            Ana Andrade

5            André Tenente Livre

6            Céu Ribeiro

7            Paulo Marques

8            Hussnúbanú Alibhai Ribeiro

9            Sara Paralta

10          Henrique Meira Coelho

11          Lina Andrês

12          Vitor Mendes

13          Diogo Teixeira

14          Leonor Vieira

15          Miguel Bento

16          Nuno Goulão

17          Margarida Mota

18          Manuel Rocha

19          Lurdes Pedroso

20          Paulo Godinho

21          Ana Paula Carvalho

22          António Silva

23          Margarida Santos

24          Ana Calado

25          David Silva

26          Mónica Gonçalves

27          Rui Fontainhas

28          Paula Fernandes

29          Paulo Borges

30          Conceição Vilela

31          João Neves

32          Isabel Bugalho

33          Inês Ramalho Hilário

34          António Laires

35          Duarte Soares

36          Claudia Alves

37          João Rafael

38          João Rodrigues

39          Sónia Branco

40          Margarida Silva

41          Paulo Branco Teles

42          Lidia Mendes

43          Henrique Braga

44          Sónia Machado

45          João Raimundo

46          Sofia Fernandes

47          Jorge Castro

48          Claudia Pires

49          Seco Fati

50          Rosa Maria Santos

51          Joaquim Duarte

52          Inês Casimiro

53          Alcino António

54          Cátia Esteves

55          Rui Maximiano

56          Nadine Ramos

57          Avelino Couto

58          Vanda Gonçalves

59          Jorge Mendes

60          Rosária Borbinha

61          Pedro Vicente

62          Graça Pedroso

63          Nuno Miguel

64          Nádia Costa

65          Fernando Delgado

66          Helena Alvito

67          Carlos Casimiro

68          Pedro Brás