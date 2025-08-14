Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A candidata concorre com a coligação As Pessoas, Sempre PS/LIVRE e apresenta-se com uma equipa em que João Soares surge como candidato à Presidência da Assembleia Municipal.

“É um orgulho contar com João Soares, um nome incontornável da nossa democracia, com uma grande experiência de serviço público e de gestão autárquica”, explica Ana Mendes Godinho em comunicado. E acrescenta: “Escolhi uma equipa jovem, de mulheres e homens dos mais variados setores da sociedade, muitos deles em estreia absoluta na política. Estou certa de que a nossa energia e capacidade de concretização que vão fazer a diferença na vida das pessoas”.

Na lista de vereação, há cinco novos rostos, representando uma ligação forte à sociedade civil, como Filomena Pereira, uma referência cultural do concelho, e Inês Sequeira, empreendedora social e fundadora da Casa do Impacto. O redator João Rodrigues é o representante do LIVRE.

A entrega das listas é feita hoje, dia 14 de agosto, pelas 16h30, no Palácio da Justiça de Sintra (Av. Mário Firmino Miguel).

Lista Vereação:

1 Ana Mendes Godinho

2 Bruno Parreira

3 Filomena Pereira

4 Eduardo Quintanova

5 João Rodrigues

6 Inês Sequeira

7 Miguel Portelinha

8 Cátia Martins

9 Filipe Barroso

10 Marta Cortegano

11 Francisco Sanches

12 Ana Ricardo

13 Jorge Fernandes

14 Inês Ramalho Hilário

15 João Pedro Sousa

16 Genabu Baldé

17 Marco Martin

18 Miguel Gameiro

19 Antónia Raminhos

20 Domingos Quintas

21 Lurdes Mendonça

22 Alberto Arons Carvalho

Lista Assembleia Municipal

1 João Soares

2 Piedade Mendes

3 Fernando Melo Gomes

4 Ana Andrade

5 André Tenente Livre

6 Céu Ribeiro

7 Paulo Marques

8 Hussnúbanú Alibhai Ribeiro

9 Sara Paralta

10 Henrique Meira Coelho

11 Lina Andrês

12 Vitor Mendes

13 Diogo Teixeira

14 Leonor Vieira

15 Miguel Bento

16 Nuno Goulão

17 Margarida Mota

18 Manuel Rocha

19 Lurdes Pedroso

20 Paulo Godinho

21 Ana Paula Carvalho

22 António Silva

23 Margarida Santos

24 Ana Calado

25 David Silva

26 Mónica Gonçalves

27 Rui Fontainhas

28 Paula Fernandes

29 Paulo Borges

30 Conceição Vilela

31 João Neves

32 Isabel Bugalho

33 Inês Ramalho Hilário

34 António Laires

35 Duarte Soares

36 Claudia Alves

37 João Rafael

38 João Rodrigues

39 Sónia Branco

40 Margarida Silva

41 Paulo Branco Teles

42 Lidia Mendes

43 Henrique Braga

44 Sónia Machado

45 João Raimundo

46 Sofia Fernandes

47 Jorge Castro

48 Claudia Pires

49 Seco Fati

50 Rosa Maria Santos

51 Joaquim Duarte

52 Inês Casimiro

53 Alcino António

54 Cátia Esteves

55 Rui Maximiano

56 Nadine Ramos

57 Avelino Couto

58 Vanda Gonçalves

59 Jorge Mendes

60 Rosária Borbinha

61 Pedro Vicente

62 Graça Pedroso

63 Nuno Miguel

64 Nádia Costa

65 Fernando Delgado

66 Helena Alvito

67 Carlos Casimiro

68 Pedro Brás