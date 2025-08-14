Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A candidata concorre com a coligação As Pessoas, Sempre PS/LIVRE e apresenta-se com uma equipa em que João Soares surge como candidato à Presidência da Assembleia Municipal.
“É um orgulho contar com João Soares, um nome incontornável da nossa democracia, com uma grande experiência de serviço público e de gestão autárquica”, explica Ana Mendes Godinho em comunicado. E acrescenta: “Escolhi uma equipa jovem, de mulheres e homens dos mais variados setores da sociedade, muitos deles em estreia absoluta na política. Estou certa de que a nossa energia e capacidade de concretização que vão fazer a diferença na vida das pessoas”.
Na lista de vereação, há cinco novos rostos, representando uma ligação forte à sociedade civil, como Filomena Pereira, uma referência cultural do concelho, e Inês Sequeira, empreendedora social e fundadora da Casa do Impacto. O redator João Rodrigues é o representante do LIVRE.
A entrega das listas é feita hoje, dia 14 de agosto, pelas 16h30, no Palácio da Justiça de Sintra (Av. Mário Firmino Miguel).
Lista Vereação:
1 Ana Mendes Godinho
2 Bruno Parreira
3 Filomena Pereira
4 Eduardo Quintanova
5 João Rodrigues
6 Inês Sequeira
7 Miguel Portelinha
8 Cátia Martins
9 Filipe Barroso
10 Marta Cortegano
11 Francisco Sanches
12 Ana Ricardo
13 Jorge Fernandes
14 Inês Ramalho Hilário
15 João Pedro Sousa
16 Genabu Baldé
17 Marco Martin
18 Miguel Gameiro
19 Antónia Raminhos
20 Domingos Quintas
21 Lurdes Mendonça
22 Alberto Arons Carvalho
Lista Assembleia Municipal
1 João Soares
2 Piedade Mendes
3 Fernando Melo Gomes
4 Ana Andrade
5 André Tenente Livre
6 Céu Ribeiro
7 Paulo Marques
8 Hussnúbanú Alibhai Ribeiro
9 Sara Paralta
10 Henrique Meira Coelho
11 Lina Andrês
12 Vitor Mendes
13 Diogo Teixeira
14 Leonor Vieira
15 Miguel Bento
16 Nuno Goulão
17 Margarida Mota
18 Manuel Rocha
19 Lurdes Pedroso
20 Paulo Godinho
21 Ana Paula Carvalho
22 António Silva
23 Margarida Santos
24 Ana Calado
25 David Silva
26 Mónica Gonçalves
27 Rui Fontainhas
28 Paula Fernandes
29 Paulo Borges
30 Conceição Vilela
31 João Neves
32 Isabel Bugalho
33 Inês Ramalho Hilário
34 António Laires
35 Duarte Soares
36 Claudia Alves
37 João Rafael
38 João Rodrigues
39 Sónia Branco
40 Margarida Silva
41 Paulo Branco Teles
42 Lidia Mendes
43 Henrique Braga
44 Sónia Machado
45 João Raimundo
46 Sofia Fernandes
47 Jorge Castro
48 Claudia Pires
49 Seco Fati
50 Rosa Maria Santos
51 Joaquim Duarte
52 Inês Casimiro
53 Alcino António
54 Cátia Esteves
55 Rui Maximiano
56 Nadine Ramos
57 Avelino Couto
58 Vanda Gonçalves
59 Jorge Mendes
60 Rosária Borbinha
61 Pedro Vicente
62 Graça Pedroso
63 Nuno Miguel
64 Nádia Costa
65 Fernando Delgado
66 Helena Alvito
67 Carlos Casimiro
68 Pedro Brás
