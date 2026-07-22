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A ANA – Aeroportos de Portugal apresenta esta quarta-feira o planeamento detalhado da construção do futuro Aeroporto Luís de Camões, numa etapa considerada decisiva para o desenvolvimento da nova infraestrutura aeroportuária de Lisboa, prevista para o Campo de Tiro de Alcochete.

O documento, designado Relatório Técnico, foi entregue ao Governo na passada sexta-feira, cumprindo o calendário estabelecido para a candidatura da concessionária à construção do novo aeroporto. A apresentação pública marca agora o arranque da análise técnica do projeto pelo Executivo.

Segundo a informação avançada pela imprensa portuguesa, o relatório inclui o planeamento detalhado das obras, a calendarização da construção, a estrutura de subcontratação e uma estimativa atualizada dos custos. O documento desenvolve ainda as soluções de engenharia para as pistas, caminhos de circulação das aeronaves (taxiways), placas de estacionamento, terminal de passageiros e respetivas acessibilidades.

Esta é a terceira das cinco fases previstas no processo de candidatura da ANA. O próximo passo será a entrega do Relatório Financeiro, prevista para janeiro de 2027, documento que deverá detalhar o modelo de financiamento e confirmar a disponibilidade das entidades financiadoras para suportar o investimento.

A componente financeira continua a ser um dos principais pontos de negociação entre o Governo e a concessionária.

Na proposta inicial apresentada pela ANA, o investimento foi estimado em cerca de 8,5 mil milhões de euros, financiado maioritariamente através de dívida, complementado por um aumento faseado das taxas aeroportuárias e pelo prolongamento da concessão da ANA por mais 30 anos, até 2092. Estas condições foram, contudo, contestadas pelo Governo, que pretende reduzir o custo global do projeto e limitar o impacto nas taxas pagas pelas companhias aéreas.

O Executivo já admitiu que o contrato de concessão terá de ser revisto antes da aprovação definitiva da candidatura.

De acordo com o calendário apresentado pela concessionária, o Aeroporto Luís de Camões deverá entrar em funcionamento em 2037, embora a ANA admita antecipar a abertura para o final de 2036 caso sejam aprovadas otimizações ao cronograma. O Governo mantém, porém, a intenção de acelerar o processo e tem apontado para um objetivo mais ambicioso, com a nova infraestrutura a poder ficar concluída já em 2035.

Caso o calendário seja cumprido, a candidatura completa ao novo aeroporto deverá ser entregue pela ANA em janeiro de 2028, encerrando a fase preparatória de um dos maiores projetos de infraestruturas alguma vez realizados em Portugal.