Ana Abrunhosa, Presidente da Câmara de Coimbra, teceu esta terça-feira duras críticas ao Ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, quando este falava aos jornalistas, tendo sido interrompido pela autarca.
"O senhor chega a Coimbra… há um dever institucional, tem de falar com os autarcas. Se vem fazer uma conferência de imprensa, nós vamos embora", afirmou Ana Abrunhosa, num tom visivelmente exaltado, perante jornalistas e responsáveis técnicos no local.
A autarca questionou diretamente a intenção da visita. "Vem falar com os autarcas ou com a imprensa?", perguntou, considerando que o comportamento do ministro representou "uma quebra do dever institucional para com responsáveis eleitos".
A troca de palavras intensificou-se quando a presidente da Câmara recordou a sua experiência governativa. "Fui ministra, nunca fui a um território em calamidade sem falar com um autarca", sublinhou. À resposta do ministro, "a calamidade já acabou",Ana Abrunhosa contrapôs de imediato: "Olhe à sua volta…".
Num momento particularmente tenso, a autarca deixou um aviso claro. "Em Coimbra, não volta a fazer isto [não falar com os autarcas primeiro]. Eu peço-lhe, por favor…”, afirmou. José Manuel Fernandes respondeu que "o território é de todos nós", ao que Ana Abrunhosa retorquiu: "Aqui está em Coimbra. Eu represento os conimbricenses".
Perante o confronto, o ministro acabou por cancelar as declarações que iria prestar à comunicação social. Ainda assim, a presidente da Câmara continuou as críticas, reforçando que o governante "até hoje não veio ao terreno" nem ouviu os autarcas. "Vem ouvir-nos ou fazer uma conferência de imprensa?", questionou, segundo imagens transmitidas pela CMTV.
Ana Abrunhosa insistiu que o episódio não deveria repetir-se. "O senhor dizia que ainda não tinha falado com os autarcas… em Coimbra, não volta a fazer isto. Já fui ministra, era incapaz de o fazer. Não podia esperar cinco minutos?", afirmou.
O ministro da Agricultura justificou-se, assegurando que já esteve no terreno em outras ocasiões e que, naquele momento, se limitava a responder a perguntas dos jornalistas. No final do confronto, José Manuel Fernandes acabou por pedir desculpa à autarca. "Estou a responder às perguntas… eu percebo a senhora presidente, ela tem razão", declarou.
