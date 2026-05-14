Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um novo livro sobre o casal francês está a relançar a polémica em torno de um episódio que se tornou viral no ano passado durante uma visita oficial de Emmanuel e Brigitte Macron ao Vietname.

As imagens mostravam Brigitte Macron a empurrar o rosto do presidente francês no momento em que ambos saíam de um avião, gerando especulação sobre uma eventual crise conjugal. Na altura, o casal desvalorizou o episódio, afirmando que se tratava apenas de uma brincadeira.

No entanto, o jornalista Florian Tardif apresenta agora uma versão diferente no livro Un Couple (Presque) Parfait (“Um Casal (Quase) Perfeito”, em português), lançado na quarta-feira em França.

Segundo o autor, correspondente político da revista Paris Match, Brigitte Macron terá “perdido a calma” durante a viagem ao descobrir acidentalmente no telemóvel do marido uma mensagem enviada à atriz franco-iraniana Golshifteh Farahani.

O livro sustenta que a primeira-dama francesa terá ficado incomodada com a troca de mensagens entre Emmanuel Macron e a atriz, o que terá originado o momento de tensão captado pelas câmaras.

Segundo o The Independent UK, Golshifteh Farahani, de 42 anos, já negou anteriormente qualquer relação amorosa com o presidente francês. Questionada por jornalistas sobre os rumores, a atriz afirmou que a ligação entre ambos era apenas “platónica”.

Até ao momento, nem o Palácio do Eliseu nem o casal Macron comentaram as novas alegações divulgadas no livro.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.