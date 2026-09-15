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NOTA DA AUTORA

Este livro aborda alguns temas emocionalmente difíceis, incluindo luto e assédio sexual. Os leitores que considerem que estes conteúdos possam perturbá-los ou desencadear memórias traumáticas devem ter em conta o seu bem-estar emocional e ponderar se desejam continuar a leitura deste livro.

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DUFFY

— Está pronta, senhora Distefano?

Estava pronta? Só me apetecia vomitar e o corpo inteiro tremia, por isso sim, estava tão pronta quanto alguma vez estaria. Para alguém que detestava falar em público e fugia disso a sete pés — escolhi contabilidade fiscal como carreira, olá —, era surreal estar prestes a subir voluntariamente a um palco para ser entrevistada à frente de uma audiência.

Ultimamente, toda a minha vida se tinha tornado surreal.

— Sim — disse, acenando com a cabeça e levantando-me da cadeira da sala verde, pronta para seguir o estagiário até à minha ideia de inferno na Terra. — Estou pronta. — Espera! — interveio o meu pai em pânico, interrompendo o seu andar nervoso de um lado para o outro para levantar a mão e falar como se estivesse a tentar convencer um assassino a poupar-lhe a vida. Insistira em vir comigo porque tinha a certeza de que, sem a sua orientação, eu iria «afundar-nos ainda mais», e o ar sério dele era quase cómico quando se inclinou para mim e declarou: — Duffy Distefano, este momento é da maior importância. Não me interessa o quanto te custa, tens de ir buscar doçura a algum lado. Cola um sorriso no rosto e finge que és muito bem-disposta, percebeste? Sabes que te adoro, miúda, mas desta vez não sejas tu própria... há demasiado em jogo. — Ah, isso é mesmo simpático, pai — repliquei, com o coração a bater descompassado enquanto o público do estúdio aplaudia qualquer coisa do outro lado da cortina. O meu pai era a única razão por que eu estava a fazer aquilo. Se dependesse só de mim, aceitaria o meu destino de pária e desapareceria para sempre, mas ser excluída dos domingos estava a matá-lo.

O futebol dos Coyotes de Minneapolis e ter bilhete de época fazia parte da identidade dele.

"É Desta Que Leio Isto" "É Desta Que Leio Isto" é um grupo de leitura promovido pela MadreMedia. Lançado em maio de 2020, foi criado com o propósito de incentivar a leitura e a discussão à volta dos livros. Já folheámos as páginas de livros de autores como Luís Sepúlveda, George Orwell, José Saramago, Dulce Maria Cardoso, Harper Lee, Valter Hugo Mãe, Gabriel García Marquez, Vladimir Nabokov, Afonso Reis Cabral, Philip Roth, Chimamanda Ngozi Adichie, Jonathan Franzen, Isabel Lucas, Milan Kundera, Joan Didion, Eça de Queiroz e Patricia Highsmith, sempre com a presença de convidados especiais que nos ajudam à discussão, interpretação, troca de ideias e, sobretudo, proporcionam boas conversas. Ao longo da história do nosso clube, já tivemos o privilégio de contar nomes como Teolinda Gersão, Afonso Cruz, Tânia Ganho, Filipe Melo e Juan Cavia, Kalaf Epalanga, Maria do Rosário Pedreira, Inês Maria Meneses, José Luís Peixoto, João Tordo e Álvaro Laborinho Lúcio, que falaram sobre as suas ou outras obras. Para além dos encontros mensais para discussão de obras literárias, o clube conta com um grupo no Facebook, com mais de 2500 membros, que visa fomentar a troca de ideias à volta dos livros, dos seus autores e da escrita e histórias que nos apaixonam. Subscreva a Newsletter do É Desta que Leio Isto aqui e receba diretamente no seu e-mail, todas as semanas, sugestões de leitura, notícias e acesso a pré-publicações.

O homem pedira a minha mãe em casamento num jogo dos Coyotes, meio bêbedo e com a cara pintada, valha-me Deus.

Por isso, quando alguém do programa Kel and Kell in the Morning ligou lá para casa há uns dias e me ofereceu a oportunidade de contar o meu lado da história, o meu pai ligou-lhes de volta (sem me perguntar primeiro) e aceitou por mim.

— «Não sejas tu própria» é exatamente aquilo que qualquer filho quer ouvir de um pai num momento de stresse — disse, tentando respirar fundo pelo nariz. — Muito reconfortante. Obrigada. — Vá lá, sabes que és péssima com pessoas — respondeu ele, com um sorriso de esguelha.

Não estava errado, por isso limitei-me a beijar-lhe a face e a dizer:

— Sai da frente para eu tratar disto, velhote.

Passei por ele e segui o estagiário, sacudindo os dedos dormentes enquanto rezava para não cair, não desmaiar nem levar com outro cachorro-quente na cara, porque essa brincadeira já começava a cansar.

E sim, a palavra «outro» aplicava-se mesmo neste caso. Nas últimas duas semanas tinham-me atirado tantas coisas das bancas de comida que eu provavelmente conseguiria passar num teste às cegas em que tivesse de adivinhar que snack me estava a bater na testa ou que bebida me estavam a despejar em cima.

Isto é um corn dog. Isto são pipocas. Esta gosma é manteiga de um pretzel gigante. Isto não é só cerveja, é a IPA sazonal de outono que só vendem na banca do lado norte.

Parámos junto à cortina e ficámos à espera e, assim que a Kel disse as palavras «Por favor, deem as boas-vindas à Duffy Distefano», o estagiário fez-me sinal para avançar e comecei a caminhar para o palco.

Surpreendentemente, não ouvi um único apupo à medida que me dirigia diretamente para um dos dois bancos ao lado da dupla do programa desportivo; já me tinha habituado a ser vaiada em todo o lado, por isso aqueles aplausos foram um alívio (ainda que igualmente assustadores). Até ali, já tinha sido apupada no autocarro, apupada no jogo de futebol do secundário do meu primo e até um desconhecido me apupara na missa de domingo, embora o meu pai tenha lançado à congregação inteira aquele olhar lento de «vou encontrar-te e destruir-te», o que fez o tipo calar-se imediatamente.

O homem deve ter começado a rezar para que o meu pai e os meus três irmãos não o encontrassem.

Então porque é que a população em geral das Cidades Gémeas me odeia, perguntas tu?

Porque me viram a «atacar brutalmente» o Coyote Carl, a adorada mascote da equipa da NFL, em direto na televisão nacional.

Uma palhaçada pegada.

Deitei-o ao chão? Sim. Foi de propósito? Sim, foi. Ele mereceu? Claro que sim.

Aquela bola de pelo gigante parou mesmo à frente do meu lugar para dançar quando o jogo de abertura da época estava em prolongamento. Era a terceira tentativa e faltava apenas uma jarda, e o tipo, enfiado naquele fato ridículo, fazia a dança de «Macarena» e tapava-me a vista.

Toquei-lhe e pedi-lhe para sair da frente — três vezes, convém frisar — e, em vez de se mexer, abraçou-me.

O que não ajudou de todo à minha visibilidade do campo.

E, enquanto eu tentava libertar-me daquele aperto sufocante do Carl, uma das mãos dele, enluvada, agarrou-me o rabo.

Com força. Não foi acidental.

Por isso empurrei aquele pervertido cheio de pulgas, o que foi uma reação perfeitamente adequada.

Infelizmente, ele perdeu o equilíbrio e caiu para trás, rebolando por uma quantidade considerável de degraus íngremes do estádio. Mesmo muitos degraus.

E ainda levou um vendedor de pipocas à frente na queda (o que, mais tarde, deu origem ao meme superviral das suas cambalhotas ao som de «Rollin'», dos Limp Bizkit).

Claro que as câmaras do ecrã gigante apanharam o meu «ataque violento» no preciso momento em que acontecia (embora tenham perdido a parte do apalpão), por isso passei a vilã, inimiga pública número um — valha-me Deus —, a maluca do jogo.

Especialmente porque acabámos por perder esse jogo.

O nosso tight end, jogador de ataque versátil estrela, que nunca falhava, deixou cair um passe perfeito mesmo antes de o tempo terminar, mas, em vez de o culparem pela derrota, a cidade inteira de Minneapolis decidiu culpar-me a mim por ter dado «má energia» à equipa.

Ao que parece, eu amaldiçoara os Coyotes.

Era absurdo e ridículo, mas, na verdade, fiquei ligeiramente assustada ao pensar no que podia acontecer se o Minnesota tivesse uma época de merda.

Ainda seríamos obrigados a mudar de estado.

— Bem-vinda, Duffy — disse a Kel, com um sorriso ofuscante, cruzando as pernas quando me sentei. — Tiveste umas semanas interessantes, não foi? — Pode dizer-se que sim — respondi, e claro que o microfone guinchou de uma forma que fez toda a gente estremecer e tapar os ouvidos.

Fantástico. O caminho para o perdão de Minneapolis passa, sem dúvida, por lhes rebentar os tímpanos.

— Bem, queremos ouvir tudo — disse o Kell, com um sorriso tão brilhante como o da mulher, sua coapresentadora. — Mas primeiro vamos trazer outro convidado para podermos falar disto em conjunto.

Oh, Deus. Iam trazer o Carl? Eu tinha decorado todas as coisas simpáticas que o meu pai queria que eu dissesse, na esperança de sermos um bocadinho menos odiados, mas não fazia ideia de como gerir uma conversa com a mascote tarada que me arruinara a vida.

— Quem é? — perguntei, talvez com intensidade a mais, a pensar se conseguiria resistir ao impulso de o empurrar outra vez caso ele tivesse a lata de aparecer à minha frente. — Quem está cá?

A Kel lançou-me um olhar estranho, como se não estivesse à espera de uma reação de alguém à beira de um colapso.

Estarei a suar?

Livro: "Amor a fingir" Autor: Lynn Painter Editora: Marcador Data de lançamento: 19 de agosto de 2026 Preço: € 17,90 Subscreva a Newsletter do É Desta que Leio Isto aqui e receba diretamente no seu e-mail, todas as semanas, sugestões de leitura, notícias e acesso a pré-publicações.

— Já vais descobrir — atalhou o Kell, com aquele sorriso forçado, os olhos ligeiramente arregalados, como se estivesse preocupado, ou entusiasmado, com a possibilidade de eu explodir ali mesmo. — Amigos, podemos receber em grande o tight end dos Coyotes, Connor Cunningham?

Fiquei de boca aberta — vi-me num dos muitos monitores espalhados pelo estúdio — enquanto o público enlouquecia e a porra do Connor Cunningham entrava em palco. A Kel e o Kell levantaram-se, por isso também me levantei e observei, incrédula, enquanto o homem que, sozinho, me tinha dado a vitória na fantasy league no ano passado sorria e apertava a mão à Kel.

O Connor Cunningham era um autêntico colosso. Um metro e noventa e cinco, cento e dezoito quilos, calçava o equivalente a um quarenta e nove e tinha mãos de quase vinte e cinco centímetros. Eu já o tinha visto em campo em todos os jogos em casa, e na televisão em todos os jogos fora, mas mesmo assim parecia ainda maior ali, a escassos centímetros dos meus olhos. Vestia uma camisola vermelha dos Coyotes e calças de ganga escuras, muito mais informal do que o habitual visual de fato e gravata de pré-jogo, mas, ainda assim, parecia incrivelmente elegante comparado com o meu casaco de malha preto da Amazon Basics, a saia comprida preta que pedi emprestada à minha vizinha porque o meu pai achava que todas as minhas calças eram «suspeitas», e os sapatos rasos pretos com três anos que eu tinha retocado com um marcador a caminho do estúdio para disfarçar os riscos.

O meu pai e eu adorávamo-lo desde que tinha sido escolhido pelos Coyotes, o homem era fantástico na posição de tight end, mas tornámo-nos superfãs quando foi a única pessoa que mais ou menos defendeu as minhas ações.

Na conferência de imprensa depois da derrota, quando lhe mostraram um vídeo do meu «ataque» ao Coyote Carl e lhe pediram opinião, ele desatou a rir à gargalhada.

Mas, quando parou de rir, disse a coisa mais incrível.

«Ficamos a pensar no que é que o velho Carl fez para merecer aquilo, não é? Não o vi a pedir consentimento antes do abraço, por isso se calhar mereceu levar uma tareia daquelas.»

Nunca mais esqueci aquelas palavras, porque, pela primeira vez, senti que havia pelo menos uma pessoa na cidade que não me queria matar por ter empurrado um homem-cão gigante.

Prendi a respiração quando o Connor olhou para mim, quando se aproximou para me apertar a mão. Meu Deus... que homem. Só via os olhos azuis dele enquanto aquela mão enorme envolvia a minha palma suada, e comecei a respirar demasiado depressa à medida que tentava falar, mas, em vez disso, limitava-me a abrir e fechar a boca como um peixe fora de água... ou dentro de água... como é que os peixes respiram mesmo?

O barulho do estúdio pareceu afastar-se de repente, como se eu estivesse dentro de uma bolha, e senti a cabeça leve, a girar, quando o Connor largou a minha mão.

— Não acredito que as tuas mãos medem mesmo vinte e quatro vírgula quatro centímetros... — deixei escapar, sem perceber porque é que estava a dizer aquilo em voz alta, estará o público a rir?, mas incapaz de parar, porque a mão dele era gigantesca. — Ei, está tudo bem? — interrompeu ele, com aquela voz grave, as sobrancelhas escuras a franzirem-se enquanto olhava para mim. — ...e mesmo assim conseguiste deixar cair aquele passe contra os Raiders — continuei, a perguntar-me porque é que soava como se estivesse a arrastar as palavras. — Como é que isso é sequer possível?

A expressão dele tornou-se surpreendida... e depois desapareceu, quando tudo ficou escuro.

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